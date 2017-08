Amiens : une messe en hommage aux victimes des attentats de Barcelone et Cambrils

Ce dimanche, Amiens rend hommage aux victimes des attentats, perpétrés jeudi soir en Catalogne. Environ 400 personnes se sont réunies en la cathédrale d'Amiens pour un moment de recueillement. Les attentats de Barcelone et Cambrils ont fait 14 morts et plus de 120 blessés.

La messe d'hommage aux victimes des attentats de #Barcelone et #Cambrils commence à la cathédrale d'#Amienspic.twitter.com/UJVqaKzDbN — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) August 20, 2017

Environ 400 personnes réunies ce dimanche matin en la cathédrale d'Amiens pour une messe hommage aux victimes des attentats © Radio France - Tommy Cattanéo

Dans le même temps, une messe a aussi débuté en la cathédrale de la Sagrada Familia, à Barcelone. Outre le couple royal, les personnalités sont nombreuses pour assister à cet hommage solennel. Le chef du gouvernement Mariano Rajoy, le président du gouvernment de Catalogne Carles Puigdemont, la maire de Barcelone Ada colau sont présents. A Barcelone, la messe est célébrée par l'archevêque de Barcelone Joan Josep Omella accompagné de l'évêque auxiliaire Sebastià Taltavull.