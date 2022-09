Annexion des territoires ukrainiens : ce qu'il faut retenir du discours de Vladimir Poutine

Le président Vladimir Poutine a officialisé ce vendredi l'annexion de quatre régions d'Ukraine par la Russie. Avant de signer officiellement les actes d'annexion, il a déclaré un discours depuis le Kremlin devant le gouvernement, les députés, les sénateurs et d'autres représentants de l'Etat russe, il a déclaré que les habitants de ces régions du sud et de l'est de l'Ukraine seront "nos citoyens pour toujours". Mardi dernier, la commission électorale de Russie avait indiqué que le "oui" l'avait emporté dans ces régions d'Ukraine prorusses ou occupées partiellement par l'armée russe. Voici ce qu'il faut retenir du discours de Vladimir Poutine.

"Nos citoyens pour toujours"

"Les habitants de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours", a affirmé Vladimir Poutine. "Les gens ont voté pour notre avenir commun". La communauté internationale a vivement condamnné ces "référendums", les 27 pays membres de l'Union européenne ont rejeté et condamné sans équivoque cet acte de Moscou.

Le président russe a déclaré qu'il "n'aspire pas" à restaurer l'URSS, malgré l'offensive en Ukraine et l'annexion de quatre régions ukrainiennes. "L'URSS a disparu, le passé ne peut pas être ramené. Et la Russie n'a pas besoin de cela aujourd'hui, nous n'y aspirons pas", a déclaré Vladimir Poutine. Mais il a affirmé que Moscou refusait le "diktat" imposé, selon lui, par l'Occident, les Etats-Unis en tête, après l'effondrement de l'Union soviétique.

Poutine appelle l'Ukraine à un cessez-le-feu

Dans son discours précédant l'annexion, Vladimir Poutine a appelé Kiev à "cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et à revenir à la table des négociations". "Mais le choix des habitants de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson ne sera pas discuté. Il a été réalisé et la Russie ne le trahira pas", a-t-il averti. "Nous défendrons notre terre avec toute notre force et nos moyens", a encore dit Vladimir Poutine, alors que les responsables russes ont menacé à plusieurs reprises de faire usage de l'arme nucléaire pour défendre les nouveaux territoires ukrainiens incorporés vendredi.

Moscou accuse l'Occident de vouloir coloniser la Russie

Une large partie de son allocution a été consacrée à une virulente critique de l'Occident et des Etats-Unis en particulier. Le président russe a accusé l'Ouest de vouloir faire de la Russie une "colonie". "L'occident est prêt à tout pour préserver le sysctème néocolonial qui lui permet de parasiter, et en réalité, de piller le monde entier".

"Après l'effondrement de l'URSS, l'Occident a décidé que tout le monde devait se plier à son diktat (...) et que la Russie ne se remettrait pas de tous ces bouleversements et s'effondrerait d'elle-même." "L'Occident est prêt à tout pour préserver le système néo-colonial qui lui permet de parasiter et, en réalité, de piller le monde entier", a ajouté le président russe. "Ils veulent nous voir comme une colonie", a-t-il encore fustigé.

Selon lui, Washington cherche à imposer sa volonté dans le monde via "la force brute" et le "droit du poing". Il a rappelé que les Etats-Unis étaient le seul pays au monde à avoir employé "deux fois l'arme atomique", alors que le Kremlin a menacé de défendre les régions annexées en Ukraine en usant de la bombe nucléaire. De manière générale, Vladimir Poutine a soutenu que l'Occident avait un comportement ayant "les traits d'un satanisme explicite".

Moscou accuse les Occidentaux d'être à l'origine du "sabotage" des gazoducs Nord Stream

Vladimir Poutine a par ailleurs accusé les Occidentaux d'être à l'origine des "explosions" qui ont provoqué des fuites importantes dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, construits pour acheminer le gaz russe en Europe. "En organisant des explosions sur les gazoducs internationaux qui longent le fond de la mer Baltique, ils ont en réalité commencé à détruire l'infrastructure énergétique européenne", a fustigé Vladimir Poutine lors d'un discours au Kremlin, imputant ce "sabotage" aux "Anglo-saxons".

Signature officielle de l'annexion

A l'issue de ce discours de 45 minutes, Vladimir Poutine a signé officiellement l'annexion des quatre régions d'Ukraine, en présence des chefs prorusses de ces territoires contrôlés en totalité ou en partie par Moscou. Les cinq hommes se sont ensuite pris par les mains en scandant "Russie" sous les applaudissements de l'assemblée.

