Antoine Chauvel, de chauffeur de VTC à photoreporter en Ukraine

Il sera de nouveau photoreporter la semaine prochaine. Le niçois Antoine Chauvel, 38 ans, part pour l'Ukraine. Le chauffeur de VTC est le fils du grand photographe de guerre Patrick Chauvel. Il va aller rejoindre son père au plus près du conflit.

Un masque à gaz, un gilet pare-balles, et bien sûr son appareil photo : tout doit tenir dans le sac à dos que prépare Antoine Chauvel en vue de son départ pour l'Ukraine. Le père de famille de 38 ans sera photoreporter la semaine prochaine. Il met entre parenthèses quelques jours son activité de chauffeur Uber, à Nice.

C'est un périple de plusieurs jours qui l'attend vers Kiev ou Lviv, les deux villes qui peuvent être encore couvertes par les journalistes, au plus prêt du conflit. "Il y a toujours une crainte, _mais je n'ai pas peur_. Si on a peur on n'y va pas, je reprends les mots de mon père !" s'exclame le fils de Patrick Chauvel, grand reporter, dont les 50 ans de carrière sont le sujet de l'album annuel de Reporter Sans Frontières.

Antoine Chauvel (au centre), aux côtés de son père Patrick Chauvel (à droite), sur le terrain en Syrie - COURTESY ANTOINE CHAUVEL

Antoine Chauvel a mis du temps avant de marcher dans les pas de son père. C'est en 2016, quelques semaines après son installation à Nice, qu'il est confronté à l'horreur de l'attentat de la promenade des anglais. "J'y suis tout de suite allé", nous raconte-t-il. Sa photos est publiée dans Paris Match. Il ira ensuite couvrir la chute de Mossoul.

C'est avec cette même urgence, celle de couvrir l'événement, qu'il choisit de se rendre au coeur du conflit russo-ukrainien. Il retrouvera son père sur place, un homme qu'il décrit "exigeant". A noter qu'Antoine Chauvel bénéficie d'un financement de 1000 euros de la part d'Uber pour financer son voyage. Il espère proposer ses reportages à des médias une fois sur place.