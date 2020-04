Anzac Day : pas de cérémonies mais une minute de silence le samedi 25 avril

Si les commémorations de l'Anzac Day ont été annulée, notamment à Villers-Bretonneux dans la Somme, à cause du coronavirus, une minute de silence sera observée ce samedi 25 avril dans le monde entier en hommage aux soldats australiens et néo-zélandais morts pendant la Première Guerre mondiale.

S'il n'y aura pas de cérémonies pour l'Anzac day cette année à cause de l'épidémie de coronavirus, une minute de silence sera observée le samedi 25 avril partout dans le monde, afin de rendre hommage aux soldats australiens et néo zélandais morts en France pendant la Première guerre mondiale. Ce sont deux vétérans qui en ont eu l'idée puisque les commémorations ont été annulées.

La minute de silence sera observée à 5h55, heure à laquelle se déroule habituellement la cérémonie de l'aube. Pour respecter le confinement, chacun est invité à se mettre sur son balcon, à sa fenêtre ou dans son jardin, son allée pour effectuer cet hommage.

L'Anzac day est un jour très important pour les Australiens. Le 25 avril n’est pas une date choisie au hasard. Le 25 avril 2015, c’est la date d’entrée de l’Australie et de la Nouvelle Zélande dans le premier conflit mondial en Turquie. Trois ans plus tard, le 25 avril 1918, les soldats australiens et néo-zélandais libèrent Villers-Bretonneux dans la Somme et stoppent ainsi l’avancée allemande vers Amiens.

En ce mois d'avril, l’Office de Tourisme du Val de Somme, propose aux habitants, jusqu'à samedi prochain, de décorer balcons, fenêtres, façades aux couleurs de l’Australie avec des drapeaux, guirlandes, et dessins d’enfants de kangourou et koala.