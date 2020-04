Anzac Day : un devoir de mémoire respecté malgré le confinement

L'édition 2020 de l'Anzac Day se déroule à distance à cause de l'épidémie de coronavirus. Pour Caroline Bartlett, la directrice du mémorial australien Sir John Monash de Villers-Bretonneux, le confinement n'affecte pas le devoir de mémoire.

Confinement oblige, c'est une première : l'Anzac Day se fait à distance cette année. Chaque 25 Avril, cette commémoration honore la mémoire des 60 000 soldats australiens tués pendant la Première Guerre Mondiale, notamment pour défendre la France sur les champs de bataille du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Des milliers de personnes devaient se rassembler aujourd'hui au centre de commémoration sir John Monash de Villers-Bretonneux (Somme),à l'est d'Amiens.

Mais si la progression du coronavirus a eu raison de la cérémonie du "Dawn service" ("cérémonie de l'aube"en français), l'Anzac Day a été commémoré ce samedi matin, chacun chez soi, avec une minute de silence à 5h55, l'heure marquant le début de la reconquête de Villers-Bretonneux par les troupes alliées, le 25 avril 1918.

Dans la Somme, les habitants de Villers-Bretonneux, de Bonnay ou du Hamel ont notamment mis des drapeaux australiens sur les portes de leurs maisons. Des bougies ont aussi été allumées en mémoire des soldats australiens tués il y a un peu plus d'un siècle. A Amiens, un message lumineux "Anzac Day" est diffusé depuis vendredi soir au sommet de la Tour Perret.

Une volonté de revenir à Villers-Bretonneux pour l'Anzac Day 2021

Autant d'hommages qui ont touchés Caroline Bartlett, la directrice du mémorial Sir John Monash de Villers-Bretonneux, qui indique aussi que la gendarmerie de la Somme lui a envoyé une vidéo du mémorial, désert, au lever du soleil ce matin. "La commémoration est quelque chose de très personnel. On peut même la faire d'une façon individuelle" rappelle Caroline Bartlett.

Et si il y avait de la tristesse "de ne pas se rassembler et de ne pas partager le vécu des familles australiennes et de leurs ancêtres", "tout le monde comprend la situation" selon Caroline Bartlett, qui a également reçu de très beaux messages d'hommage en provenance d'Australie. "Tant de gens font un effort pour ne pas laisser ce virus entraver le devoir de mémoire" souligne-t-elle.

Malgré l'annulation de l'édition 2020, Caroline Bartlett reste confiante pour l'Anzac Day 2021. La directrice du mémorial australien pense que "dés que les restrictions sur les voyages à l'international seront levées, il y aura un renouveau et une volonté de revenir pour 2021".

A Villers-Bretonneux, 2 000 participants étaient venus pour commémorer l'Anzac Day en 2019. La cérémonie du centenaire en 2015 avait rassemblé 8 000 personnes.