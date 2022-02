Appel au rassemblement ce samedi à Perpignan "en soutien au peuple ukrainien"

Un collectif d'associations, de syndicats et de partis politiques appellent à un rassemblement ce samedi matin, à 11 heures, devant la préfecture des Pyrénées-Orientales, "en soutien au peuple ukrainien et pour la paix.

"Pour la paix et une solution négociée en Ukraine" : un collectif des Pyrénées-Orientales invite à un rassemblement citoyen ce samedi matin 11 heures à Perpignan, devant la Préfecture. L'appel est lancé par des associations (Mouvement de la paix, le MRAP), des partis politiques (POI 66 , le NPA 66 , le parti communiste 66 , Génération.S, la France insoumise 66) et des syndicats (la CGT, la FSU, le CNT et Solidaire66).

D'autres rassemblement en Occitanie

À Nîmes, le PCF, le PS, le PRG et EELV appellent à un rassemblement ce vendredi à partir de 17h30 devant la Maison Carrée "pour un cessez-le-feu immédiat et des solutions de paix durable", indique France Bleu Gard Lozère. Toujours dans le Gard, à Alès, un rassemblement est organisé à 18h devant la sous-préfecture.

À Toulouse, jumelée depuis près de 50 ans avec Kiev, un registre de soutien a été ouvert ce vendredi matin à l'accueil du Capitole, pavoisé de drapeaux ukrainien, français et européen. Des actions de solidarité internationales et humanitaires sont également à l'étude à Toulouse. L'adjoint en charge des questions internationales et des jumelages souhaite notamment accueillir "davantage de jeunes Ukrainiens" dans ses centres de vacances cet été.

À Toulouse, un rassemblement sera organisé dimanche par les associations et expatriés ukrainiens, selon France Bleu Occitanie.