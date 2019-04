Après 6 mois de mission, retour à la maison des militaires du 3ème régiment du génie Charleville-Mézières

Charleville-Mézières, France

Les militaires de 3 des quatre compagnies du 3ème régiment de génie de Charleville-Mézières qui étaient projetées sur le terrain en opérations extérieures depuis septembre 2018, sont de retour dans les Ardennes. Après six mois de mission en Côte d’Ivoire pour coopérer avec l’armée ivoirienne, en Guyane pour démanteler les exploitations illégales d’orpaillage, ou encore au Mali pour lutter contre le terrorisme. Le Mali, où l'Armée française est engagée depuis 2013 avec l'opération Barkhane.

Etendre la zone d'action de la force Barkhane au Mali -- le Colonel Laugeais

"Le bilan de notre mandat est quand même un très bon bilan notamment quand on regarde le nombre de terroristes qui ont été neutralisés pendant ces 6 derniers mois", explique le Colonel Jérôme Laugeais qui commande le 3ème régiment du génie et qui était au Tchad. C'est là qu'en tant que chef du génie au sein du poste de commandement de toute l’opération Barkhane, il coordonnait l’ensemble des moyens mis en œuvre pour lutter contre les engins explosifs et pour appuyer les combats. "Ensuite on mesure l'amélioration de la protection de nos bases opérationnelles avec la construction d'une nouvelle base justement qui va nous permettre d'étendre la zone d'action de la force Barkhane au Mali", souligne encore le Colonel Jérôme Laugeais.

Une base opérationnelle de l'Armée française au Mali

La première compagnie du régiment de génie de Charleville a ainsi participé à la construction d’une toute nouvelle base opérationnelle de l’Armée française à Gossi -région du Gourma- dans le centre du Mali, un secteur considéré comme stratégique pour les djihadistes."Quand on est arrivé il y avait rien, il y avait juste l'enceinte périphérique donc il fallait tout terrasser, monter les postes de combat pour protéger...", explique le capitaine Louis qui est arrivé en octobre au Mali avec la première compagnie qu’il commande.

_"Maintenant les tentes sont mises en place_, elles sont protégées par des petits murs d'enceinte, vous avez les postes de combat aux quatre coins du camp... l'eau potable est en train d'arriver donc voilà ça évolue bien et vite", poursuit t-il. Les soldats du 3ème régiment du génie sont d'ailleurs tous de retour dans les Ardennes sauf une section de travaux qui participe encore à la construction de la nouvelle base de l’armée à Gossi au Mali.

Les militaires qui sont de retour, se consacreront désormais à la formation, aux entraînements et aux opérations de la mission Sentinelle sur le territoire français.