Après avoir fui la guerre avec sa famille en voiture, un Ukrainien embauché comme charpentier en Mayenne

Près de 200 réfugiés ukrainiens vivent dans notre département. À Martigné-sur-Mayenne, l'entreprise AG Rénov', spécialisée dans les charpentes et les couvertures, vient de recruter un salarié qui vivait depuis 15 ans à Odessa. Serghey et sa famille ont fui leur pays en voiture.

Dès le début du mois de février, Serghey et sa femme avaient compris qu'ils devraient quitter l'Ukraine et abandonner leur maison. Le couple attendait au départ le feu vert des autorités qui n'est jamais arrivé. "Nous attendions la préconisation de départ de l'ambassade de France, mais ça n'est pas venu officiellement. Elle disait qu'elle conseillait de partir ou de ne pas aller vers l'Est du pays. Mais l'ambassade n'a jamais dit clairement de fuir Odessa".

3.000 kilomètres en voiture, direction la Mayenne

Le 24 février, les premières bombes russes sont larguées en Ukraine. Serghey, sa femme, et leurs deux enfants prennent alors leur voiture, direction la Mayenne. Son épouse est originaire de notre département. "Il ne fallait pas partir plus tard" commente l'homme de 37 ans. "Notre vie a été construite là-bas. Qu'est ce qu'il adviendra maintenant ? Nul ne le sait" soupire Serghey.

"Notre vie a été construite là-bas" Copier

Aujourd'hui, il tente de prendre le plus souvent possible des nouvelles de son papa et de son oncle. Les deux hommes ont voulu rester dans leur village de Chostka, au nord-est du pays. "À 60 ans on ne change pas de vie comme à 30" explique Serghey. Chostka est une commune située à 80 kilomètres de la frontière russe, relativement épargnée par les combats. "C'est la zone après la ligne de front. Ils ont eu de la chance car les soldats russes ne sont pas entrés dans la ville. Il n'y a pas eu de combats dans les rues ni d'occupation de la ville" raconte le franco-ukrainien.

Un entretien d'embauche émouvant

Grâce à son beau-père qui connaît bien le patron d'AG Rénov', Sergueï a pu retrouver vite un travail à son arrivée en France. Il est actuellement formé au métier de charpentier. Anthony Gasté n'a pas hésité à l'embaucher. "Chez nous une personne qui n'a pas forcément de qualification, n'est pas refusée dans nos locaux. Si un jour un évènement comme cela nous arrive, nous serons bien contents de trouver des gens pour nous aider" déclare le chef d'entreprise.

C'est un recrutement qui a du sens. Serghey est arrivé début mars chez AG Rénov'. Mylène Gasté en est l'administratrice. "Le premier jour, quand il est venu, il a passé un entretien comme tout le monde. C'était très émouvant. À son arrivée on a organisé un petit pot de bienvenue pour mieux le connaître" explique-t-elle.

"C'était très émouvant" Copier

L'avantage c'est que leur nouveau collègue parle très bien français. Il possède la double nationalité. "J'apprends petit à petit, je suis bricoleur. J'aime le bois et en Ukraine je restaurais des vieux meubles" sourit Serghey. Celui qui dirigeait une entreprise agricole à Odessa est aujourd'hui inquiet pour sa compagne, une enseignante. Il espère qu'elle sera autorisée à exercer en France. Soulagement en revanche pour le couple : leurs deux enfants ont pu être scolarisés rapidement.