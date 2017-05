Après l'attentat de Manchester, sécurité renforcée pour les salles de spectacle et les festivals de l'été

Au lendemain de l'attentat qui a fait 22 morts et une soixantaine de blessés à la sortie d'une salle de concert à Manchester, les services de l'État ont appelé mardi à la plus grande rigueur face au risque terroriste, notamment pour les prochains grands événements culturels et sportifs en France.

"Appliquer avec la plus grande rigueur" les mesures de prévention d'actes de terrorisme et organiser des patrouilles "maximisées, dynamiques, visibles et renforcées" dans les "lieux sensibles". C'est la demande adressée par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb mardi, au lendemain de l'attentat qui a fait 22 morts et une soixantaine de blessés à la sortie d'une salle de concert à Manchester.

Contrôles d'identité aux abords des salles parisiennes

Dans une circulaire envoyée ce mardi aux préfets, à laquelle franceinfo a eu accès, le ministre demande aux préfets de "sensibiliser" à nouveau et "sans délai" les "exploitants de centres commerciaux, grands magasins, gestionnaires de salles de spectacles, organisateurs d'événements sportifs ou culturels" au "strict respect des consignes de sécurité liées à la posture Vigipirate" déjà en vigueur. Il demande également aux représentants de l'État une "vigilance redoublée dans les lieux touristiques, les lieux de forte affluence ainsi que les structures dédiées aux transports".

À Paris, la préfecture de police a annoncé mardi un resserrement de son dispositif de sécurité, avec notamment des contrôles d'identité aux abords des salles, l'adaptation des horaires de patrouille et la surveillance des sorties de spectacles. Ces mesures devaient s'appliquer dès mardi soir. La préfecture de police a également commencé à recenser "les initiatives qui peuvent être plus sensibles (...) notamment des journées spécifiques dédiées aux jeunes, que ce soit dans des cinémas, des théâtres ou des enceintes sportives".

Le préfet de police de Paris Michel Delpuech a précisé que pour l’instant, aucune manifestation - que ce soit Roland Garros, la finale de la Coupe de France (samedi 27 mai) ou les multiples festivals estivaux - n'était annulée. Seul le concert d’Ariana Grande le 7 juin à l’AccorHotel Arena de Paris est remis en question. En effet, la chanteuse américaine a mis sa tournée européenne sur pause après l’attaque meurtrière survenue à la fin de son concert à Manchester lundi soir.

Île-de-France : la sécurité renforcée après l’attaque de Manchester https://t.co/Ou8jidB8yE pic.twitter.com/8JeSbAVZyS — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) May 23, 2017

En ce moment, 765 fonctionnaires de police et militaires sont déployés dans Paris et déchargés de toute contrainte d’intervention pour se concentrer sur la lutte antiterroriste. Ils sont répartis sur 50 secteurs de surveillance Vigipirate.

Vigilance particulière à l'entrée et la sortie du public, détecteurs de métaux

En province, plusieurs responsables de festivals de l'été ont également insisté mardi sur la nécessité de renforcer la sécurité autour de ces événements culturels qui rassemblent plusieurs milliers de personnes. François Floret, directeur de la Route du Rock, qui se tiendra du 17 au 20 août à Saint-Malo, a expliqué mardi que les mesures de sécurité autour du festival seront renforcées, avec une attention particulière sur l'entrée et de la sortie des festivaliers.

Le dispositif sera également plus important début juillet pour les Eurockéennes de Belfort, même si les détails ne sont pas encore connus, puisque les discussions avec la préfecture du Territoire de Belfort se poursuivent. Belfort accueille dès la semaine prochaine un événement culturel important, le festival international de musique universitaire (Fimu). La sécurité sera à son maximum pendant toute la durée du festival avec des plots en bétons à l'entrée des sites, des fouilles, des détecteurs de métaux, et des caméras de vidéo surveillance pour détecter tout comportement suspect.