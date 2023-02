Après la catastrophe, une équipe médicale lorraine s'envole ce mercredi pour la Turquie

Les chiffres continuent de s'envoler après la catastrophe ayant frappé la Turquie et la Syrie ce lundi matin. Plusieurs séismes, dont deux de magnitude 7,8 et 7,5 ont fait, selon les derniers bilans, plus de 6 200 morts et 24 000 blessés des deux côtés de la frontière. Pour venir en aide aux victimes, une quinzaine de médecins, infirmières et sapeurs-pompiers de Nancy s'envolent ce mercredi pour une dizaine de jours sur place.

Gérer l'urgence

Jusqu'au 19 février, ces membres de l'association Fire vont donc essentiellement venir en aide aux blessés. "Nous allons nous en tenir à ça, et pas faire du déblaiement dans les décombres", détaille Landry Richard, le président. Les troupes se sont d'ailleurs immédiatement agrandies dans les heures suivant la catastrophe.

A l'image du docteur Mahmut Gündeşli, médecin-urgentiste au CHU de Nancy, et, comme beaucoup en Lorraine , originaire de la région sinistrée. "J'ai encore une cousine et un cousin qui ne donnent pas de nouvelle. On sait seulement qu'un bâtiment s'est effondré", confie-t-il. Il n'a donc pas hésité une seule seconde à se lancer dans sa toute première mission de ce type. "Rester sans rien faire, c'était vraiment très compliqué."

Lutter dans le froid

Tout comme Caroline, sapeur-pompier professionnelle de Tomblaine, habituée à vivre des situations difficiles sur le terrain. Mais cette fois-ci, elle s'attend à tout autre chose. "Les premiers retours sur place nous disent qu'on ne peut pas imaginer ce qu'on va voir avant d'y être", lâche-t-elle. Mais là encore, elle n'a pas attendu longtemps avant de s'engager dans cette mission : "il ne faut pas réfléchir".

Armée de plusieurs centaines de kilos de matériel médical, l'équipe va donc affronter les décombres, mais aussi le froid. "Il va faire -5, -6 la nuit, et nous dormirons dans des tentes. On travaille deux tiers de moins quand il fait froid", détaille Landry Richard. L'avion s'envolera donc ce mercredi soir, sans savoir exactement sa destination, les autorités turques répartissant ensuite les secours sur place en fonction des besoins.