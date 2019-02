Après la rencontre secrète à Montargis, Paris se fâche et rappelle son ambassadeur en Italie

Après la rencontre secrète entre des "gilets jaunes" et le numéro deux du gouvernement italien, mardi à Montargis, la tension est montée fortement entre la France et l'Italie. Paris a même rappelé son ambassadeur à Rome, une première depuis plus de soixante-quinze ans.

Montargis, France

Cette crise diplomatique sans précédent entre la France et l'Italie s'est cristallisée cette semaine autour de la rencontre secrète et surprise ce mardi à Montargis entre Luigi Di Maio, numéro deux du gouvernement italien et chef du mouvement populiste "Cinq étoiles", et des "gilets jaunes", représentants de la liste RIC (Référendum initiative citoyenne) aux élections européennes du 26 mai 2019. La France a d'abord dénoncé, mercredi, "une provocation inacceptable" entre pays amis, avant de rappeler son ambassadeur à Rome ce jeudi.

Une crise diplomatique sans précédent depuis plus de 75 ans

"La France a fait, depuis plusieurs mois, l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement, de déclarations outrancières que chacun connaît et peut avoir à l'esprit", a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay, Agnès von der Mühll, en annonçant ce rappel de l'ambassadeur de France en Italie, une première depuis la Seconde guerre mondiale. Peu après, à Rome, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini (extrême-droite) a assuré : "Nous sommes tout à fait disposés à rencontrer le président Macron et le gouvernement français".

Une rencontre secrète mardi à Montargis

Luigi Di Maio, allié à l'extrême-droite au pouvoir en Italie, a en effet rencontré, "sans prévenir les autorités françaises", des "gilets jaunes", dans une salle de l'Hôtel de France de Montargis, pendant un peu moins de deux heures, mardi après-midi. Des gilets jaunes montargois, dont le médiatique Côme Dunis, numéro deux de la liste aux européennes, étaient présents : il s'agissait d'un "partage d'idées" entre deux mouvements qui ont "des similitudes", estimait Côme Dunis. Le vice-Premier ministre italien, qui soutient les "gilets jaunes" depuis le début, avait commenté cette rencontre sur Twitter en écrivant que "le vent du changement traverse les Alpes".