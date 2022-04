Après le fracas des bombes en Ukraine, des femmes et des enfants se reconstruisent en Mayenne

D'après l'ONU, plus de quatre millions d'Ukrainiens ont fuit leur pays depuis l'invasion russe, commencée le 24 février. En Mayenne, près de 180 réfugiés sont arrivés. Dans le Nord du département, à la Chapelle-au-Riboul, 18 femmes et enfants sont hébergées dans les bâtiments d'une ancienne congrégation religieuse. Des Ukrainiens accueillis par un couple d'anglais : Caroline et Jerry Jones. Ils goûtent à la tranquillité de la Mayenne après avoir connu les bombes en Ukraine.

Les Ukrainiennes se reposent en Mayenne © Radio France - Martin Cotta

Ici on ne parle pas de la guerre. L'ambiance est bon enfant. Lena arrive de Kiev et prépare à manger. "Ici je me sens en paix, il n'y a pas de danger, je suis apaisée. Les paysages sont très verts, c'est très joli et on entend même les oiseaux chanter le matin" sourit-elle. Lena est accompagnée de son ami Svetlana. Elle ne remerciera jamais assez le couple anglais qui les accueille. "Nous sommes fatiguées, cassées et aussi un peu apeurée" confie Svetlana.

Une intégration rapide

Dans une grande salle Evgenia joue à un jeu de société avec une autre femme. Elle a mis onze jours à rallier la Mayenne, au départ du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Elle apprend très vite le Français. "J'aime faire du vélo, j'aime écouter de la musique, j'aime danser" énumère-t-elle dans un très beau Français. Caroline Jones, propriétaire des lieux depuis trois ans, est impressionnée par la rapidité d'intégrations des ukrainiennes. "Certaines d'entre elles veulent fabriquer du savon. Une association est en train de nous aider. D'autres font de la peinture et restaurent les fenêtres de l'ancienne congrégation. Il y en a 150" poursuit Caroline Jones.

Caroline Jones et des Ukrainiennes restaurent les 150 fenêtres de l'ancienne congrégation © Radio France - Martin Cotta

Tous les jours dans une salle de l'ancienne de la Congrégation des Sœurs de la Charité, des voisins viennent déposer de la nourriture ou du matériel. Un incroyable élan de solidarité qui émeut Jerry Jones, le mari de Caroline. "_Les Français sont merveilleux, magnifiques_. Merci la France" lance-t-il. Certains de leurs enfants ont pu déjà être scolarisés dans des écoles et des collèges de la Mayenne.