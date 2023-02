Après les séismes en Turquie et en Syrie, la solidarité s'organise à Toulouse

Les séismes ont fait des milliers de morts en Syrie et en Turquie

C'est un bilan terrible et encore provisoire. Plus de 15.000 personnes sont mortes après les séismes qui ont touché la frontière turco-syrienne dans la nuit de dimanche à lundi. Sur le terrain, le travail des secouristes est rendu difficile par les conditions météo hivernales. Certaines zones sinistrées n'ont encore reçu aucune aide. A Toulouse, beaucoup se mobilisent pour aider les victimes.

Besoin de dons

Deux pompiers toulousains sont par exemple partis à la recherche de rescapés.

Par ailleurs, l'association France Turquie Toulouse a besoin de sacs de couchage, de tentes mais aussi de nourriture non périssable. Vous pouvez écrire à asso.france.turquie@gmail.com pour avoir des informations. En collaboration avec le centre culturel des Alévis à Gragnague et la maison de quartier Etienne Billères à Fontaine-Lestang, les bénévoles ont déjà collecté et trié ce mercredi soir de nombreux dons dans les locaux de Gragnague.

L'association Otuken a aussi reçu des centaines de dons et va les envoyer en Turquie d'ici la fin de la semaine.

Attention aux arnaques

Pour éviter toute arnaque, privilégiez les organismes officiels, plutôt que les cagnottes privées dont vous ne connaissez pas l'origine. L'Unicef propose par exemple de faire un don en ligne .

La Fondation de France appelle aussi aux dons financiers pour "l'aide alimentaire, l'accès à l'eau potable" et "la construction d'abris".

Même chose pour le Secours populaire, qui propose de faire un don en ligne ou dans l'un des 700 comités locaux à travers la France. L'association vient de débloquer 100.000 euros de son fonds d'urgence, pour apporter des "habits chauds et des produits de première nécessité", précise sur franceinfo son président Ismaïl Hassouneh, et les dons serviront notamment à continuer le travail "post-urgences" et la "reconstruction".

Il est également possible de faire un don à Médecins sans frontières , qui a lancé une intervention , ainsi qu'aux Casques blancs, des secouristes volontaires qui interviennent principalement dans les zones de Syrie contrôlées par les rebelles. En effet, si l'aide humanitaire arrive jusqu'en Turquie sans trop de difficultés, "la Syrie reste une zone d'ombre d'un point de vue légal et diplomatique", observe Marc Schakal, le responsable du programme Syrie de Médecins sans Frontières.