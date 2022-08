Ukraine : où en est le conflit, six mois après l'invasion de la Russie ?

La fête nationale de l'Ukraine intervient ce mercredi sous forte tension six mois pile après le lancement de l'invasion russe, au moment où les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide militaire de trois milliards de dollars, la plus élevée jamais octroyée à Kiev. Après un semestre de guerre, des dizaines de milliers de morts et d'immenses destructions, cet anniversaire de l'indépendance acquise en 1991 vis-à-vis de l'URSS ne donnera pas lieu à festivités.

L'invasion russe

Le 24 février, Vladimir Poutine annonce une "opération militaire spéciale" pour défendre les "républiques" séparatistes de Lougansk et Donetsk dans le Donbass - bassin minier à l'est de l'Ukraine -, dont il vient de reconnaître l'indépendance. Le président russe dit vouloir "dénazifier" l'Ukraine et exige notamment la garantie que Kiev n'entrera jamais dans l'Otan. De fortes explosions sont entendues à Kiev, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky décide de rester, et dans plusieurs villes de l'est et du sud du pays. L'Union européenne annonce la livraison d'armes à l'Ukraine, une première. Les Occidentaux infligent à la Russie des sanctions économiques, durcies au fil du temps.

Six mois après, en ce 24 août , le président Volodymyr Zelensky a prononcé un discours dans lequel il disait redouter "des provocations russes répugnantes et des frappes brutales". "Et nous répondrons bien sûr à toute manifestation du terrorisme russe", a ajouté le président ukrainien, qui avait déjà avancé samedi dernier que "la Russie pourrait s'efforcer de faire quelque chose de particulièrement dégoûtant, particulièrement cruel". Dans les premières heures de ce mercredi, des explosions ont retenti dans plusieurs villes, comme Kharkiv (nord-est), Zaporijjia et Dnipro (centre), selon les autorités locales.

Mardi matin, l'ambassade des Etats-Unis à Kiev a d'ailleurs diffusé un message alarmiste avertissant que la Russie pourrait davantage encore bombarder "ces prochains jours" l'Ukraine et recommandé aux citoyens américains de quitter "dès maintenant" le pays.

Quelle situation sur le plan militaire ?

Depuis le retrait des forces russes des environs de la capitale ukrainienne fin mars, l'essentiel des combats s'est concentré dans l'est, où Moscou a lentement gagné du terrain avant que le front ne se fige, et dans le sud, où les troupes ukrainiennes disent mener une contre-offensive, elle aussi très lente. La Russie continue cependant de régulièrement viser les villes ukrainiennes à l'aide de missiles de longue portée, même si Kiev et ses environs sont rarement touchés.

Les troupes russes se sont emparées de la quasi-totalité de la région stratégique de Kherson, au sud de l'Ukraine. Essentielle pour l'agriculture ukrainienne, la région est aussi stratégique car limitrophe de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. Dans sa tentative d'encercler Kiev, et de prendre Kharkiv - deuxième ville d'Ukraine dans le nord-est du pays -, l'armée russe a échoué, se heurtant à une farouche résistance ukrainienne. La ville de Marioupol, située au sud-est de l'Ukraine, elle est en revanche tombée à la mi-mai, après des semaines de combat. Selon Kiev, la ville est à 90% détruite, au moins 20.000 personnes y ont péri. "Un crime de guerre majeur", selon l'Union européenne.

Le 3 juillet, les forces russes affirment contrôler la région de Lougansk après avoir fait sauter le double verrou de Severodonetsk et Lyssytchansk. Elles s'attachent désormais à conquérir la province de Donetsk, pour occuper l'intégralité du Donbass. Dans les villes passées sous son contrôle, Moscou mène une politique de russification avec notamment l'introduction du rouble et l'émission de passeports russes. Sont aussi prévus des référendums pour formaliser l'annexion à la Russie.

Depuis quelques semaines, les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive dans le sud du pays. Des dizaines de villages sont repris et des ponts stratégiques endommagés dans la région de Kherson selon Kiev, alors qu'Américains et Européens ont accéléré les livraisons d'armes lourdes au pays.

Mardi, les Européens ont réaffirmé leur soutien à Kiev lors du sommet de la "plateforme de Crimée", qui réunit les principaux alliés de l'Ukraine et qui existait déjà avant l'invasion du 24 février. Le président français Emmanuel Macron a exhorté la communauté internationale à ne faire montre d'"aucune faiblesse, d'aucun esprit de compromission" face à la Russie. Les Européens sont prêts à soutenir le "combat" de l'Ukraine "dans la durée", a-t-il ajouté à l'attention de Volodymyr Zelensky. "Nous ne reconnaîtrons jamais aucune tentative de changement de statut de quelque partie de l'Ukraine que ce soit", a ainsi martelé le chancelier allemand Olaf Scholz, dont le pays va livrer à Kiev pour environ 500 millions d'euros de nouveaux armements.

Une guerre du gaz et des céréales, aussi

Le conflit a de nombreuses conséquences économiques, partout dans le monde. Le 30 mars à l'ONU, les Etats-Unis accusent Moscou de provoquer une "crise alimentaire mondiale". Le blocus maritime imposé par la Russie en mer Noire empêche l'Ukraine - grand exportateur mondial -, d'exporter les quelque 20 millions de tonnes de céréales entreposées dans ses silos. Un accord est finalement conclu le 22 juillet sous l'égide de l'ONU et grâce à une médiation turque. Début août, un premier cargo chargé de 26.000 tonnes de maïs quitte le port ukrainien d'Odessa.

Les Occidentaux accusent par ailleurs la Russie de se servir de l'arme énergétique en représailles aux sanctions qui la visent. Les cruciales exportations de gaz russe vers l'Europe, notamment l'Allemagne et l'Italie, sont en baisse constante. Gazprom a aussi interrompu ses livraisons à plusieurs clients européens qui ont refusé de payer en roubles.

En ce 24 août, date hautement symbolique, les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide militaire d'environ trois milliards de dollars à l'Ukraine. Il s'agira de la plus grosse enveloppe d'aide militaire américaine depuis le début de la guerre, qui permettra à Kiev d'acquérir de nouvelles armes ou de financer des formations ou opérations. L'argent provient d'un fonds du Pentagone qui peut être utilisé pour des opérations immédiates ou pour l'acquisition d'armements. Cette enveloppe est différente d'un autre fonds qui permet au président Joe Biden d'ordonner le transfert immédiat à l'Ukraine d'armes, matériel et équipements à partir des stocks existants.

La menace d'une catastrophe nucléaire plane toujours

Depuis le 5 août, les deux belligérants s'accusent mutuellement des bombardements ciblant la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, occupée depuis mars par les troupes russes, faisant resurgir le spectre d'une catastrophe majeure en Europe. L'opérateur ukrainien de la centrale, la plus grande d'Europe, accuse les forces russes de préparer son raccordement à la Crimée et d'en endommager le réseau électrique. Le 19 août Vladimir Poutine accepte que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) envoie une mission sur place. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et celui de l'Agence atomique russe se sont rencontrés ce 24 août pour discuter d'une inspection de cette centrale.

À la demande notamment de Washington, Paris et Londres, une autre réunion du Conseil de sécurité est prévue mercredi matin pour marquer les six mois de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.