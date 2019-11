Après son périple Dijon-Pékin à vélo, Aurélie Gonet expose ses photos au festival des Nuits d'Orient

Dijon, France

"J'ai fait du camping sauvage, j'ai dormi dans des auberges de jeunesse, j'ai dormi chez des habitants", la vie d'Aurélie Gonet ces derniers mois a été remplie de surprises et de rencontres. Depuis quelques jours, elle dort dans son lit à Dijon. Enfin quand elle a le temps de dormir. Parce qu'à peine rentrée elle a dû travailler sur l'exposition qu'elle présente à l'hôtel de Vogüe dans le cadre du festival Les Nuits d'Orient.

Si son voyage a été émaillé de petits tracas et de plus gros accidents, Aurélie Gonet n'a pas voulu laisser ses peurs la guider : "le danger, il est le même à Dijon que partout dans le monde. A Dijon je pourrais très bien avoir un accident avec une voiture ou me faire agresser. Des peurs on en a tout le temps, mais je ne veux pas qu'elles me ralentissent."

Ce qui l'a le plus marqué pendant ce voyage, ce sont les sentiments universels : "plus on imagine des pays lointains, plus on imagine des gens différents. Mais partout dans le monde on veut être heureux, on veut tomber amoureux, on a des enfants, on parle d'éducation et les gestes du quotidien sont partout les mêmes."

Ce voyage, Aurélie avait décidé de le mettre au service de la bonne cause. Elle a ouvert une cagnotte en ligne pour le centre Georges-François Leclerc qui lutte contre le cancer. Cette cagnotte reste ouverte jusqu'au 27 novembre.

Infos pratiques : Dijon Pékin à vélo, du 26 novembre au 8 décembre. Tous les jours de 14h à 18h (fermé le lundi). Entrée libre.