Après un an de guerre en Ukraine, "une union" en Isère entre réfugiés et Isérois

Il y a un an exactement, les chars russes entraient en Ukraine, c'était le début de "l'opération spéciale" de Vladimir Poutine, la guerre en réalité avec son cortège de morts et de déplacés. Plus de 100.000 Ukrainiens ont été accueillis en France et 2.150 le sont en Isère, aidés par les services de l'Etat et par de nombreuses associations . C'est le cas de Ganna Alexandrova, Ukrainienne habitant en Isère depuis une quinzaine d'années et présidente de l'association Free People à Coublevie.

France Bleu Isère - Quel est votre sentiment après un an de guerre ? Est ce plutôt la lassitude ou bien la fierté de voir votre pays tenir face à la Russie après un an ?

Ganna Alexandrova - Je pense que la réponse est évidente : c'est la fierté, évidemment. Pas seulement la fierté de l'Ukraine mais aussi de la France et du peuple français. Il n'y a pour moi aucune lassitude, au contraire, je vois la création de synergies entre l'Ukraine et la France. Tous les gens qui sont venus ici comme réfugiés et qui sont déjà repartis ont créé des liens amicaux incroyables. Les familles d'accueil qui ont aidé ces réfugiés en Isère continuent de les aider, pas seulement moralement, mais aussi avec de l'aide humanitaire. Et je trouve ça vraiment formidable, incroyable.

Comment sentez-vous les Ukrainiens et Unkrainiennes en Isère, de quoi ont-ils besoin aujourd'hui, un an après le début de cette guerre ?

Selon leur état, certains commencent à accepter la situation et se mettent un peu plus "en marche". Parce qu'avant, ils refusaient cette situation, ils voulaient pas y croire, c'était un choc. Au début, ils se sentaient comme des prisonniers, certains nous le disaient : "on n'est pas vraiment là", "on n'arrive pas à admirer la France", ils avaient entièrement la tête en Ukraine. Aujourd'hui, ils se mettent en marche, ils créent des projets. Ceux qui ne sont pas partis commencent à se mettre au français, à apprendre la culture française, à s'intégrer davantage, ils commencent à travailler.

Je prends l'exemple de ma sœur, qui est psychothérapeute. Elle a lancé un très beau projet pour les enfants et les adultes : la réhabilitation psychologique à travers le théâtre. parce qu'elle est aussi actrice, metteuse en scène. Donc, pour elle, c'était un projet qui réunissait toutes ses compétences et qui peut aider surtout des gens qui ont des traumatismes de guerre. D'un côté pour guérir, de l'autre pour se sentir plus en confiance. Tous ces gens-là vont sortir sur la scène et jouer des pièces. Pour les enfants notamment, je pense que c'est fantastique.

En un an de guerre, quel est votre pire et meilleur souvenir en Isère ou ailleurs ?

Le meilleur, il y en a beaucoup. Et le pire, il y en a à la pelle. Mais je ne voudrais pas parler des pires cauchemars, parce que c'était vraiment des cauchemars. Je préfère m'arrêter sur les meilleurs souvenirs. Il y a eu des réfugiés qui ont donné naissance à des enfants ici, ça, c'était fantastique.

Il y a deux choses que je garde à l'esprit. Le premier, c'est le 27 février, quand j'ai traversé la frontière entre la Pologne et l'Ukraine : quand j'ai vu l'écriture "Ukraine", je me suis sentie tellement bien, j'étais en paix malgré la guerre dans mon pays et ce sentiment était formidable. J'avais la musique dans la voiture. Je l'ai entendue à nouveau tout à l'heure, en arrivant à la radio, ça m'a rappelé des souvenirs et j'ai failli avoir des larmes aux yeux.

Et puis le deuxième meilleur souvenir, en Isère, c'est quand on est arrivé à Coublevie avec les premiers réfugiés, c'était le 3 mars. On est sorti et on a été tellement bien accueillis, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait des drapeaux, un petit repas sur la table, il y avait des familles d'accueil, tout le monde pleurait, c'était très beau.

Comment vous voyez l'avenir en Isère ?

L'avenir en Isère, ça dépend du département. Si on compare avec la situation il y a un an, quand on n'avait pas de soutien et que le président de l'Ukraine, au troisième jour du conflit, avait dit "mes chers compatriotes, on n'a pas d'aide, personne ne nous soutient", aujourd'hui la situation est vraiment différente. Dans le monde entier, les Ukrainiens sont soutenus, par les gouvernements ou les peuples et je trouve ça très beau, c'est une union et ça change vraiment beaucoup de choses dans le quotidien de tout le monde.