Après un an de fermeture, le col du Portillon rouvre, dans les Pyrénées

Le col du Portillon était fermé depuis plus d'un an.

C'est une décision que les habitants de la vallée de Luchon (côté français) et du Val d'Aran (côté espagnol) attendaient depuis plusieurs mois : le préfet de Haute-Garonne annonce la réouverture du col du Portillon le mardi 1er février au matin.

Ce point de passage entre la France et l'Espagne était interdit à la circulation depuis un an, début 2021, tout comme de nombreux cols frontaliers des Pyrénées. Raison évoquée à l'époque : la lutte contre le terrorisme, et contre l'immigration illégale. Mais dans les vallées, les Espagnols comme les Français, élus comme habitants, avaient dénoncé cette fermeture, et son impact sur la libre circulation et sur l'économie locale.

Le préfet explique que le conseil départemental de Haute-Garonne doit "viabiliser la route", qui doit être désormais nettoyée après le dépôt de blocs de pierre pour empêcher le passage de tout véhicule.

Les services de l'Etat annoncent également que la surveillance de ce col sera renforcé, tout comme celle de la RN 125 à Melles - Pont du Roy, à la frontière du Val d'Aran.