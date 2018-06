L'Aquarius, navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), est arrivé ce dimanche dans le port espagnol de Valence où ont débarqué les migrants, à qui l'Italie et Malte avaient refusé d'ouvrir leurs ports, après une semaine en mer.

A eux trois, ils transportaient 629 migrants, dont 123 mineurs non accompagnés, tous récupérés au large des côtes libyennes. Les migrants ont été accueillis par des responsables locaux et par les services de la police espagnole qui ont commencé à recueillir leurs identités et des informations personnelles. Plus de 2.300 personnes, des volontaires, des traducteurs et du personnel de santé, étaient présents sur le port de Valence pour l'arrivée de ces migrants.

UPDATE L'#Aquarius entre dans le port de #Valence. La fin de l'attente est toute proche pour les 106 rescapés présents à bord depuis plus d'une semaine. pic.twitter.com/o2LX2Dk3AH — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) June 17, 2018

Les 630 migrants avaient été secourus dans la nuit du 9 au 10 juin au large de la Libye par le navire humanitaire Aquarius. Les migrants sont originaires de 26 pays dont 23 du continent africain mais aussi d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, selon Médecins Sans Frontières.

Après une semaine d'errance en Méditerranée, la prise en charge de l'Aquarius a créé une vive polémique en Europe. Après les refus de l'Italie et de Malte, la France a tardé à agir. Le pays s'est finalement engagé à accueillir les migrants qui répondront aux critères du droit d'asile.