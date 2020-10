Ardèche : le village de Montselgues se réjouit de la libération de Sophie Pétronin

La libération de Sophie Pétronin résonne avec force dans le petit village de Montselgues dans les Cévennes ardéchoises où son fils possède une maison et où il vient régulièrement en vacances. "C'est un grand, grand soulagement et une grande, grande joie" pour le maire de la commune Joël Fournier qui salue celui qu'il appelle par son prénom. "On se connait de très longue date avec Sébastien. Sa maman était venue aussi. Quand on connait tout le combat de ce fils durant ces quatre années, c'est extraordinaire. Sébastien a parfois douté, il s'inquiétait de l'état de santé de sa mère mais toujours, il repartait au combat avec le soutien de sa femme Séverine et de ses enfants. C'est exceptionnel."

Quatre années de combat pour son fils

Sébastien Chadaud-Pétronin a également gardé des liens à Orgnac-l'Aven où il a tenu un hôtel durant plusieurs années avant de partir en 2018 pour se rapprocher de l'association humanitaire de sa mère en Suisse et se concentrer sur sa libération. Ce long combat a finalement été récompensé avec des retrouvailles poignantes entre la mère et son fils.