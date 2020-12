Argentine : un impôt sur les grandes fortunes pour lutter contre le coronavirus

L'Argentine a voté vendredi une loi instituant un impôt extraordinaire sur les grands fortunes pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et aider les plus démunis. Cette taxe devrait rapporter deux milliards et demi d'euros.

Ce nouvel impôt extraordinaire concerne environ 12.000 riches Argentins, essentiellement des grands producteurs agricoles. Il devrait rapporter quelque trois milliards de dollars (deux millions et demi d'euros) afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus et aider les plus démunis et les petites entreprises.

41 % des Argentins vivent sous le seuil de pauvreté

Le produit intérieur brut (PIB) argentin devrait chuter de 11% cette année, selon la Banque centrale, en raison notamment de l'épidémie qui a fait plus de 39.000 morts et 1,5 millions de personnes contaminées. Quelque 40,9% des 44 millions d'Argentins vivent sous le seuil de pauvreté, le taux de chômage dépasse les 10% et l'économie est en récession depuis 2018.

Un impôt critiqué par l'opposition

Ce nouvel impôt a toutefois été vivement critiqué par l'opposition libérale qui le considère comme "confiscatoire". Elle craint que cette taxe "extraordinaire" ne devienne permanente. Dans le détail 20% du produit de cet impôt viendra en aide au système de santé, 20% à l'aide aux petites et moyennes entreprises, 15% à des aides sociales, 20% à des bourses pour les étudiants et 25% à des entreprises dans le secteur du gaz naturel.