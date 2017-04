Attaque chimique en Syrie: l'enquête européenne démarre en Turquie

Les images de ces enfants syriens qui étouffent et qui convulsent ont glacé la planète entière. En France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Turquie, partout, en Europe, les gouvernements condamnent cette attaque chimique et pointent la responsabilité de Damas après l'attaque de ce mardi.

Pour condamner un jour Bachar al-Assad, la Turquie est aux premières loges. Idleb, la région concernée, n'est pas loin de sa frontière. Une soixantaine de blessés arrivés de Khan Cheikhoun est soignée dans le pays. La justice turque a fait autopsier trois corps à Adana. Ses investigations seront précieuses pour préciser la nature et l'origine des gaz utilisés. Le ministère turc de la santé évoque du sarin. Les premiers observateurs ont tous décrit chez les victimes des symptômes qui évoquent un nuage chimique: des spasmes, des convulsions, des pupilles dilatées et de la mousse qui leur sortait de la bouche.

Paris et Londres réclament une enquête rapide

François Hollande réclame aussi "une réaction de la communauté internationale à la hauteur de ce crime de guerre". Berlin est sur la même ligne. Pour Donald Tusk, le président du Conseil européen, ceux qui soutiennent le régime de Damas "partagent la responsabilité" de ce massacre. Pas sûr, cependant, que l'Europe hausse réellement le ton face à Moscou. Pour le moment, elle semble plutôt démunie. Il est trop tard pour une riposte militaire en Syrie, les militaires européens ne peuvent plus compter sur un appui solide des rebelles au sol. Et puis les états de l'UE se déchirent toujours sur l'accueil des réfugiés.

Six milliards de dollars pour aider la population syrienne à se reconstruire

Il est plus facile, visiblement, de s'entendre sur l'aide humanitaire. Bruxelles accueillait ce mercredi 5 avril une vaste conférence sur l'avenir de la Syrie, qui rassemblait plus de 70 pays ou organisations. Les participants ont promis six milliards de dollars d'aide humanitaire pour 2017, près de quatre milliards pour les trois années suivantes. Une grande partie des fonds sera apportée par l'Union européenne, qui veut améliorer l'accueil des réfugiés dans les pays proches de la Syrie.

La Commission a aussi profité de ce rendez-vous pour rappeler les mesures mises en place par ses soins: pas de trafic d'armes avec la Syrie, pas d'importation de pétrole venu des zones de conflit, gel de certains avoirs, pas de commerce d’œuvres d'art.

