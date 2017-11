Attaque contre une mosquée en Égypte : au moins 184 morts

Au moins 184 personnes sont mortes dans l'attaque d'une mosquée par des hommes armés vendredi dans le nord du Sinaï égyptien, selon un nouveau bilan donné par la télévision d'Etat. L'attaque a fait au moins 125 blessés, selon la même source.

Au moins 184 personnes ont été tuées et 125 blessées dans l'attaque d'une mosquée par des hommes armés vendredi dans le nord du Sinaï égyptien, selon un nouveau bilan fourni par la télévision d'Etat. L'attaque, qui n'a pas été immédiatement revendiquée, s'est produite dans le village de Bir al-Abed, à l'ouest d'Al-Arich, capitale de la province du Nord-Sinaï, une région où les autorités combattent la branche égyptienne du groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Attentat lors de la grande prière hebdomadaire

D'après des responsables, les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient notamment des conscrits de l'armée, lors de la grande prière hebdomadaire. Le chef d'un groupe bédouin qui combat l'EI a déclaré à l'AFP que la mosquée était connue comme un lieu de rassemblement de Soufis, adeptes d'un courant mystique de l'Islam considéré comme hérétique par le groupe jihadiste. L'EI a également visé la communauté chrétienne copte à plusieurs reprises ces derniers mois. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a réagit sur Twitter :

J’apprends avec effroi l’ignoble attentat qui a frappé une mosquée dans le Nord Sinaï, coûtant la vie à plus d’une centaine de fidèles pendant la prière du vendredi. J’adresse mes condoléances aux familles ainsi qu’aux autorités du pays. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) November 24, 2017

Depuis 2013 et la destitution par l'armée du président islamiste élu Mohamed Morsi, l'Egypte est le théâtre d'attaques et d'attentats menés par des groupes islamistes contre les forces de sécurité égyptiennes dans plusieurs régions du pays, surtout dans le nord du Sinaï où la branche de l'EI est particulièrement active. De nombreux policiers et soldats, ainsi que des civils, ont été tués dans ces attaques. La présidence a décrété trois jours de deuil national après l'attaque meurtrière de vendredi.