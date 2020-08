Attaque meurtrière au Niger : ce que l'on sait ce lundi

Au total six Français et deux Nigériens ont été tués ce dimanche par des hommes armés venus en moto dans la zone de Kouré, au sud-ouest du Niger. Le président Macron et la ministre des Armées ont réagi à cette attaque. On fait le point ce lundi sur ce que l'on sait.

Que s'est-il passé ?

Huit personnes, dont six touristes français ont été tuées ce dimanche au Niger, par des hommes armés venus à moto a confirmé ce lundi l'avocat de l'ONG Acted. Les victimes françaises étaient salariées de cette organisation.

Le drame s'est déroulé vers 12h30 heure française, dans la zone de Kouré, au sud-ouest du pays et à quelques kilomètres à l'est de la capitale Niamey.

"Il y a huit morts : deux Nigériens dont un guide (touristique) et un chauffeur, les six autres sont des Français", a également déclaré dimanche à l'AFP le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella. L'ONG Acted a tenu a réagir dans un communiqué ce dimanche : "ce crime odieux ne doit pas rester impuni, et ne nous détournera pas de notre engagement à soutenir le peuple nigérien".

Comment les victimes sont-elles mortes ?

"La plupart des victimes ont été abattues par balles et une femme qui a réussi à s'enfuir a été rattrapée et égorgée. Sur place, on a trouvé un chargeur vidé de ses cartouches", explique une source à l'AFP.

On ne connaît pas encore l'identité des assaillants. C'est la première attaque visant des touristes occidentaux depuis une vingtaine d'années dans cette zone instable.

Fallait-il aller dans cette zone ?

Pour le député Agir des Français établis hors de France (Maghreb et Afrique de l'Ouest) M'jid El Guerrab, invité sur franceinfo ce lundi, "à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus aller dans cette zone", selon lui.

"Peut-être que les humanitaires ont été un peu naïfs et que dans cette zone-là, il va falloir renforcer les protocoles de sécurité", estime M'jid El Guerrab.

Ce groupe de huit était parti dans cette zone pour une excursion touristique selon Joseph Breham, l'avocat de l'ONG Acted : "Cette équipe d'humanitaire, ce sont des êtres humains comme tout le monde et on peut comprendre que le week-end ils aient décidé de partir à l'équivalent de Walibi ou je ne sais quoi au Niger, ils ont juste eu envie de se relaxer et de voir des girafes". Bonne idée ou non ? La question divise ce lundi.

Les forces armées nigériennes sont à la recherche ce lundi des auteurs de l'attaque, dénoncée comme "terroriste" par Niamey et Paris. Les meurtres n'ont pas été revendiqués.

Les réactions d'Emmanuel Macron et de Florence Parly

Le président de la République s'est entretenu au téléphone avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, ce dimanche soir.

Le combat se poursuit aussi pour la ministre des Armées, Florence Parly, qui l'annonce ce lundi sur Twitter.

Un conseil de défense est prévu ce mardi.