Attaque russe sur une centrale nucléaire ukrainienne : "une folie" pour la Criirad

Le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été touchée par des frappes russes dans la nuit de jeudi à vendredi en Ukraine. Les tirs ont provoqué un incendie sur un bâtiment administratif mais la sécurité de la centrale est "garantie" selon les autorités ukrainiennes. Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment consacré aux formations et à un laboratoire. Les services de secours ont indiqué avoir pu accéder au site et éteindre l'incendie, après en avoir été un temps empêchés par les soldats russes. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les niveaux de radioactivité restent inchangés sur le site qui compte six réacteurs nucléaires et fournit une grande partie de l'énergie du pays, aucun équipement "essentiel" n'a été endommagé. Roland Desbordes, porte-parole de la Criirad (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) basée à Valence réagit à cette attaque..

Que vous inspire cette offensive sur un site éminemment sensible ?

C'est de la folie, c'est ce qu'on dit déjà depuis l'invasion russe de l'Ukraine, c'est que c'est la guerre, c'est jamais ce qu'on prévoit à l'avance, mais en plus, sur un terrain comme l'Ukraine où il y a des centrales nucléaires et on le sait avec Tchernobyl, il y a quatre autres centrales avec 15 réacteurs, on peut craindre le pire, hélas, dans ce genre de choses. Soit volontairement de la part de l'attaquant, soit de manière accidentelle. Quand vous avez des projectiles qui partent dans toutes les directions, par malheur certains peuvent tomber sur une centrale nucléaire. Ces centrales sont toutes en fonctionnement, mais en fonctionnement dégradé. Tous les réacteurs ne fonctionnent pas, mais on sait que dans ces cas là, il faut absolument conserver une source électrique. Or, dans la situation perturbée, conserver une source électrique, ça ne peut pas venir de la centrale si elle est à l'arrêt. Si les réacteurs ne fonctionnent pas, on est devant des scénarios qui peuvent déraper, effectivement.

Les réacteurs n'ont pas été touchés. Mais les installations peuvent-elles être fragilisées par les bombardements, par les secousses ?

Oui, bien sûr. Il y a plein de points sensibles dans une centrale nucléaire-sans aller forcément sur le bâtiment réacteur-et qui peuvent, à différents niveaux, entraîner ce qu'on appelle une catastrophe. Elle peut être de différents niveaux cette catastrophe, mais il faut surtout assurer le refroidissement des réacteurs. La centrale en question de Zaporijia, elle a 6 réacteurs, il n'y en a qu'un en fonctionnement, un qui est arrêté pour maintenance et les quatre autres sont en refroidissement, c'est à dire qu'ils ont besoin d'électricité. Sinon, la température monte dans les cœurs des réacteurs, dans les piscines et là ça peut déraper.

Sans catastrophisme, est ce qu'il faut être inquiet ce matin ?

Nous, on est inquiet depuis le depuis le départ parce qu'on savait que les troupes russes avaient des intentions belliqueuses. Cela a été dit par différentes personnes. On a même proféré la menace nucléaire militaire à la bombe. Ça veut dire que on a affaire à un attaquant qui est volontairement alarmiste pour paniquer tout le monde mais il y a des réels dangers qui sont en cours. On ne peut pas l'ignorer.