Attentat au Burkina Faso : au moins 18 morts, dont un Français

Une attaque terroriste a frappé Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dimanche soir. Le bilan provisoire est de 18 morts parmi les clients du café-restaurant visé, dont un Français. Les forces spéciales du gouvernement annoncent par ailleurs avoir abattu deux terroristes.

L'opération des forces de sécurité contre les assaillants jihadistes présumés d'un café-restaurant de Ouagadougou "a pris fin", après toute une nuit, a annoncé tôt lundi le ministre burkinabè de la Communication Remis Dandjinou. Le bilan provisoire est de 18 morts dont au moins un Français. Deux assaillants ont par ailleurs été abattus lors de cette opération qui a suivi l'attaque.

Le nombre total d'assaillants encore inconnu

Des opérations "de quadrillage, de vérification des maisons avoisinantes" se poursuivaient a précisé le ministre lors d'un point presse, diffusé notamment sur les réseaux sociaux, en avançant la "neutralisation de deux terroristes". Le nombre total des assaillants est inconnu.

Enquête ouverte à Paris

Le ministre de la Communication Remis Dandjinou a confirmé lors d'un point presse lundi matin que "des personnes ont été retenues" par les assaillants, et que "certaines ont été relâchées", mais sans donner plus de détails. Le ministre a évoqué des victimes "de différentes nationalités, des Burkinabè et des étrangers", sans donner de décompte précis. Le café Istanbul est "un espace convivial où les familles se rencontrent", a-t-il expliqué. Ce restaurant est situé à environ 200 mètres du café Cappuccino, qui avait été en janvier 2016 la cible d'une attaque jihadiste sanglante, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

Plus tard dans la matinée, le parquet de Paris a annoncé qu'un Français, au moins, avait été tué dans l'attaque. Une enquête antiterroriste pour assassinat a été ouverte.

D'après un serveur du restaurant visé dimanche, l'attaque a débuté vers 21h30. "Trois hommes sont arrivés à bord d'un véhicule 4x4 vers 21h30, sont descendus du véhicule et ont ouvert le feu sur les clients assis sur la terrasse" de ce café fréquenté par une clientèle expatriée, a indiqué ce serveur s'exprimant sous couvert d'anonymat. Sur une vidéo diffusée sur Twitter, on voit des gens s'enfuir en courant et en criant.

Army clashes with suspected jihadists at Burkina Faso cafe https://t.co/6XdCkE56HThttps://t.co/AwPaBiHKHV — Veo News (@VeoNews_) August 14, 2017

Frontalier du Mali et du Niger, le Burkina Faso est le théâtre d'attaques jihadistes régulières depuis 2015.