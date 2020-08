Attaque au Niger : drapeaux en berne à Coulaines, la ville sarthoise jumelée avec Kouré

La ville de Coulaines, dans l'agglomération du Mans (Sarthe) a mis ses drapeaux en berne pour rendre hommage aux huit victimes de l'attaque meurtrière menée le dimanche 9 août 2020 à six kilomètres de Kouré, au Niger. "La commune sarthoise est jumelée depuis 2008 avec la ville de Kouré", rappelle la mairie dans un communiqué.

"Chaque année Coulaines consacre un budget d’un euro par an par habitant afin de financer en partie des travaux d’accès à l’eau potable. Grâce à cette action, 12 700 personnes ont désormais accès à l’eau potable".

Six humanitaires Français de l'ONG Acted et deux Nigériens ont été tués lors de cette attaque à main armée. C'est la première attaque visant des touristes occidentaux depuis une vingtaine d'années dans cette zone instable située au sud-ouest du Niger, à 60 kilomètres à l'est de la capitale Niamey.