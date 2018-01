Un attentat particulièrement meurtrier a frappé ce samedi l'un des quartiers les plus animés de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. L'explosion d'une ambulance piégée a fait, selon un bilan provisoire, 95 morts et près de 160 blessés. Ce bilan risque encore de s'alourdir, selon le gouvernement afghan, "car certains blessés ont été hospitalisés dans un état critique". C'est l'attentat le plus meurtrier depuis mai 2017 et l'explosion d'un camion piégé dans la zone diplomatique qui avait fait 150 morts.

L'attentat a été revendiqué par les talibans. La cible était apparemment le ministère de l'Intérieur. Le kamikaze a voulu franchir les barrages de police mais il aurait repéré et "s'est fait sauter avant d'atteindre ses cibles", selon un porte-parole du ministère. Quatre suspects auraient par ailleurs été interpellés.

Un attentat dans le coeur de Kaboul. © Visactu

Sur place, on dénonce "un massacre", comme l'ONG italienne Emergency qui a posté sur Twitter des images des victimes allongées autour de son hôpital.

Esplosione a #Kabul vicino all’ex ministero degli interni. Per ora oltre 50 feriti portati all’ospedale di EMERGENCY. “È un massacro”, dice Dejan Panic, coordinatore di Emergency in #Afghanistan. pic.twitter.com/5zdcMZsQIN — EMERGENCY (@emergency_ong) January 27, 2018

Trois attentats en une semaine en Afghanistan

A Kaboul, capitale de l'Afghanistan, le niveau d'alerte est extrême, en particulier dans le centre et le quartier diplomatique. Cet attentat est le troisième à frapper l'Afghanistan en une semaine, après l'attaque, samedi 20 janvier de l'hôtel Intercontinental de Kaboul, revendiquée par les talibans, et celle mercredi des locaux de l'association Save the Children à Jalalabad, dans l'Est du pays, revendiquée cette fois par le groupe Etat islamique.