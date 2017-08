Attentat Barcelone, une Mosellane témoigne : "Je n’ose même pas regarder par la fenêtre, je suis trop choquée pour ça"

Une camionnette a foncé sur la foule, ce jeudi, sur la Rambla, la célèbre avenue de Barcelone. L’attaque a fait des morts et des blessés. Sarah, une Sarregueminoise en vacances sur place témoigne.

Une camionnette a foncé dans la foule ce jeudi à Barcelone, une attaque terroriste selon la police catalane qui évoque "plusieurs morts et des blessés". Les faits se sont passés sur la célèbre avenue de la Rambla, l’équivalent des Champs Elysées.

"Les gens courraient, on s’est réfugié comme on pouvait"

Sarah, une sarregueminoise en vacances se trouvait sur place juste après l’attaque. Elle se rendait sur le marché de la Rambla "en sortant du métro on a vu une foule arriver. Les gens courraient, on s’est réfugié comme on pouvait. La police nous a ouvert un hôtel" dit-elle. Elle n’a pas vu la camionnette mais "sur la Rambla on peut voir des personnes mortes, recouvertes de couvertures de survie. Je n’ose même pas regarder par la fenêtre, je suis trop choquée pour ça" explique Sarah, "la police a mis un périmètre de sécurité. On entend un hélicoptère, les sirènes de la police, des ambulances" poursuit-elle. Arrivée dimanche, la jeune femme devait rentrer dimanche prochain à Sarreguemines mais "j’aimerais bien rentrer avant" confie-t-elle.

"Un bruit indescriptible"

Sarah s’est réfugié dans un hôtel avec son ami et a trouvé l’hospitalité de deux jeunes originaires de Caen, en Normandie. L’hôtel se trouve à environ 150 mètres de là où la camionnette s’est arrêtée. Julien, un des Caennais sur place a assisté à la scène depuis sa chambre d’hôtel. "Avec un ami on a posé les valises dans la chambre, on commençait à défaire nos affaires et tout d’un coup on a entendu un bruit de fou, un bruit indescriptible, on entendait des gens crier. J’étais collé à la fenêtre et là j’ai vu un Renault Trafic blanc. Il était au milieu de la rue, là où il y a des centaines et des centaines de personnes qui marchent. Il est arrivé au moins à 100 km/h. Il percutait des gens, des kiosques. Les gens se sont mis à courir partout, ensuite je ne sais pas si la camionnette s’est fait arrêter ou si elle s’est arrêtée toute seule" décrit-il. Julien aussi était en vacances mais lui n’a pas prévu de rentrer plus tôt que prévu « On va rester, il ne faut pas baisser les bras » conclut-il.