Attentats en Espagne : ce que l'on sait sur les attaques de Barcelone et Cambrils

Barcelone a été frappée jeudi par une attaque terroriste, qui a fait au moins 13 morts et une centaine de blessés. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique. 26 Français ont été blessés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une voiture a foncé sur des piétons à Cambrils, faisant sept blessés.

Un conducteur a délibérément foncé dans la foule jeudi sur l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant au moins 13 morts et une centaine de blessés, dont 26 Français, selon le gouvernement régional. L'attaque terroriste revendiquée par le groupe État islamique. Quelques heures plus tard, vers minuit heure locale vendredi, une nouvelle attaque sur le même mode opératoire a fait sept blessés à Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone. La police a annoncé avoir tué les cinq passagers du véhicule.

Le déroulement des attaques

Vers 17h, une camionnette percute la foule sur les Ramblas, l'avenue de Barcelone la plus fréquentée par les touristes espagnols et étrangers. Des témoins décrivent des scènes de chaos et de panique parmi les piétons. Selon le responsable de l'Intérieur du gouvernement catalan, Joaquim Forn, l'attaque a fait treize morts et une centaine de blessés.

Plus tard, vers minuit heures locales, une Audi A3 fonce dans la foule à Cambrils, sur le front de mer de cette station balnéaire à 120 km au sud de Barcelone. La voiture est alors prise sous le feu d'une patrouille de Mossos d'Esquadra, la police catalane. Quatre des cinq "terroristes présumés" à bord du véhicule sont tués sur le coup, le dernier, grièvement blessé, meurt quelques minutes plus tard. Certains d'entre eux portaient des ceintures d'explosifs, précise un porte-parole des Mossos. La police a fait savoir sur son compte Twitter qu'elle considérait cette attaque comme liée à l'attentat de Barcelone.

Des dizaines de Français parmi les blessés

Les victimes de l'attaque de Barcelone, morts et blessés, sont au moins de 18 nationalités différentes, selon les services espagnols de protection civile. Selon le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders, une Belge figure parmi les personnes tuées. 26 Français ont été blessés dans l'attentat de Barcelone, dont au moins 17 gravement, indique ce vendredi matin le ministère des Affaires étrangères. "Mes pensées vont à ces compatriotes, ainsi qu’à leurs proches auxquels j’exprime toute ma sympathie dans ce moment douloureux" indique Jean-Yves le Drian. Le ministre précise qu'il se rendra à Barcelone "dans la journée" pour rendre visite aux victimes françaises.

.@JY_LeDrian : C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le bilan de l’attentat commis à #Barcelone. https://t.co/ny2LcPxyzc — FranceDiplomatie🇫🇷 (@francediplo) August 18, 2017

EN DIRECT - #Barcelone : Gérard Collomb annonce sur RTL que 17 Français sont blessés dans un état grave https://t.co/PkEqC42lh5 — RTL France (@RTLFrance) August 18, 2017

Dans l'attaque de Cambrils, six civils ont été blessés par le véhicule, dont deux grièvement selon la police. Les services de secours parlent d'une personne dans un état critique. Un policier a été légèrement blessé.

La réaction des autorités

La zone a été immédiatement été fermée par un cordon de sécurité. Les stations de métro et de chemins de fer ont été fermées et la population priée par les autorités de se tenir éloignée de la zone de l'attaque. La police a demandé aux habitants de rester chez eux et d'éviter les déplacements non indispensables. Le consulat français à Barcelone a mis en place une cellule de crise avec un numéro de téléphone, le (00.34) 93 270 30 35, et un autre numéro a été ouvert par le Quai d'Orsay à Paris (01.43.17.51.00). La police demande aux habitants de rester chez eux et d'éviter les déplacements non indispensables. Elle a d'abord confiné les survivants dans les magasins et les restaurants bordant la Rambla, vant de les laisser en sortir en fin de soirée. Le Premier ministre Mariano Rajoy a souligné dans un tweet qu'il était en contact avec les autorités locales et que la priorité était d'aider les victimes et de faciliter le travail des forces de sécurité. Le palais royal espagnol condamne l'attaque en assurant: "Ils ne nous terroriseront pas".

Attaque terroriste à #Barcelone : une cellule de crise est activée à Paris. Appelez le +33 1 43 17 51 00 https://t.co/6X7RsJYsuCpic.twitter.com/NMgyhnrWYp — Conseils Voyageurs (@ConseilsVoyages) August 17, 2017

Les suspects

Le conducteur de la camionnette de Barcelone est toujours en fuite ce vendredi matin. La police régionale de Catalogne a annoncé l'arrestation de deux hommes, un Espagnol et un Marocain. Aucun des deux n'avait d'antécédent judiciaire. Le suspect espagnol a été arrêté à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone, une localité où la nuit précédente une explosion dans un logement avait fait un mort et sept blessés. Les enquêteurs relient cette explosion à l'attentat de Barcelone, selon le porte-parole de la police. "Nous soupçonnons qu'ils (les occupants) préparaient un engin explosif". Aucune indication n'a encore filtré sur les cinq passagers tués à bord de l'Audi A3 à Cambrils. La police de Catalogne parle d'un troisième suspect arrêté, ce vendredi matin en lien avec les deux attentats. L'arrestation s'est déroulée à Ripoll, une ville située à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone.

La revendication

Le groupe État islamique a revendiqué cette attaque via son agence de propagande. "Les assaillants de l'attaque de Barcelone étaient des soldats de l'Etat islamique", indique le communiqué relayé sur le réseau social Télégram, ajoutant que "l'opération a été menée en réponse aux appels à cibler les Etats de la coalition" internationale antijihadistes opérant en Syrie et en Irak. L'attaque de Cambrils n'avait pas encore été revendiquée vendredi matin.

L'Espagne a été la cible de la pire attaque commise par des extrémistes islamistes en Europe en mars 2004, lorsque des bombes avaient explosé dans des trains de banlieue à Madrid, faisant 191 morts. Les attentats avaient été revendiqué par des extrémistes se réclamant du réseau Al-Qaïda.