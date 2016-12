Attentat de Berlin : Anis Amri, le principal suspect, abattu en Italie

Anis Amri, le principal suspect de l'attentat de Berlin qui a fait douze morts, a été abattu dans une fusillade à Milan, en Italie, selon une source sécuritaire italienne et des médias italiens, cités vendredi par l'agence Reuters. Il était recherché dans toute l'Europe.

Anis Amri, le chauffeur présumé du camion-bélier qui a tué douze personnes et blessé 48 autres sur un marché de Noël à Berlin lundi soir, a été abattu dans la nuit de jeudi à vendredi à Milan, au nord de l'Italie, selon une source sécuritaire italienne et les médias locaux, cités par l'agence Reuters. Le suspect, d'origine tunisienne et âgé de 24 ans, était recherché dans toute l'Europe. Le ministère de l'Intérieur italien tient actuellement une conférence de presse.

Anis Amri avait été filmé par des caméras de surveillance devant une mosquée berlinoise, quelques heures après l'attentat de Berlin.

