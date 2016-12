Attentat de Berlin : le suspect est un Tunisien de 24 ans recherché en Europe

L'homme suspecté d'avoir commis l'attentat qui a fait 12 morts sur un marché de Noël de Berlin est Anis Amri, un Tunisien de 24 ans. Le parquet anti-terroriste allemand a lancé ce mercredi un avis de recherche en Europe.

Le parquet anti-terroriste allemand a identifié mercredi le suspect de l'attentat au camion-bélier de Berlin comme étant Anis Amri, un ressortissant tunisien de 24 ans. L'homme, qui mesure 1m78 et pèse environ 75 kilos " pourrait être dangereux et armé" selon le parquet. Les autorités ont publié un avis de recherche assorti d'une récompense de 100.000 euros.

Il s'agit d'un demandeur d'asile arrivé en juillet 2015 en Allemagne et dont la requête a été rejetée en juin. Le document, qui a permis de l'identifier, a été retrouvé dans la cabine du camion. L'Allemagne n'est toutefois pas parvenue à le renvoyer dans son pays, la Tunisie contestant pendant plusieurs mois qu'il soit l'un de ses ressortissants. Selon les autorités allemandes, ce n'est que ce mercredi que le document permettant de l'expulser est arrivé en Allemagne.

Anis Amir est recherché partout en Europe. © Sipa - AP/SIPA

Connu des services anti-terroristes allemands

Présenté par Berlin comme proche de la mouvance salafiste-islamiste, Anis Amri avait été signalé en novembre au centre allemand de lutte contre le terrorisme. Selon le quotidien Bild, il utilise trois identités différentes, et avait essayé de recruter des complices pour commettre un attentat il y a plusieurs mois.

"L'avis de recherche a été émis (...) pour l'Allemagne mais aussi pour l'espace Schengen, c'est-à-dire en Europe" a précisé le ministre de l'Intérieur allemand, Thomas de Maizière, ce mercredi. En raison de la menace terroriste, le ministère de l'Intérieur français a demandé aux préfets de "prendre toute mesure utile pour renforcer sans délai les contrôles à la frontière franco-allemande".

Mardi soir la police allemande avait remis en liberté un suspect pakistanais interpellé peu après l'attaque, faute d'éléments à charge contre lui.

Attentat revendiqué par le groupe Etat islamique

Le groupe djihadiste Etat islamique a revendiqué mardi, par le canal de son agence de propagande Amaq, l'attaque au camion-bélier. Celui qui a mené à bien l'opération à Berlin est un soldat de l'Etat islamique et il l'a réalisée en réponse aux appels lancés pour que soient visés les ressortissants des pays de la coalition", a écrit mardi Amaq.

Le ministre allemand de l'Intérieur a néanmoins indiqué que l'enquête s'orientait vers plusieurs pistes. "Nous venons de prendre connaissance de la supposée revendication de l'Etat islamique, qui est en fait une bande de terroristes", a dit Thomas de Maizière à la chaîne de télévision publique ARD. "Les enquêteurs suivent actuellement plusieurs pistes" a-t-il ajouté en assurant que "personne ne relâchera l'effort tant que l'auteur ou les auteurs (de l'attaque) n'auront pas été capturés". Les mesures de sécurité dans la capitale allemande ont été renforcées.

Je sais que cela serait pour nous particulièrement difficile à supporter s'il se confirme que cet acte a été commis par une personne qui a demandé à l'Allemagne protection et asile - Angela Merkel

La chancelière allemande, Angela Merkel a promis de punir "aussi durement que le permet la loi" le ou les responsable(s) de cette "attaque terroriste". Mardi elle s'est rendue sur les lieux de l'attaque, au pied de l'église du Souvenir, avec certains de ses ministres. Tous ont participé à une minute de silence, avant de visiter le site recouvert de débris et de signer un livre de condoléances.

Angela Merkel s'est rendue sur les lieux du drame ce mardi après-midi. © AFP - Hannibal Hanschke

Les marchés de Noël sont maintenus

"Peu importe ce que nous allons apprendre sur les motivations et le mobile de l'assaillant, nous ne devons pas nous laisser prendre notre mode de vie fondé sur la liberté", a déclaré le ministre de l'Intérieur allemand Thomas de Maizière dans un communiqué, ajoutant "que les marchés de Noël et les rassemblements devaient continuer (...) avec la mise en place de mesures de sécurité adéquates".

Le deuxième homme à bord, retrouvé mort, portait des traces de coups

Le ressortissant polonais retrouvé mort dans la cabine du camion qui a foncé sur la foule était bien le conducteur du véhicule, et son corps portait des traces de coups, a assuré ce mardi le transporteur pour qui il travaillait. Ariel Zurawski, patron d'une société de transports installé près de Gryfino, en Pologne, employait son cousin dans son entreprise. Zurawski a été appelé dans la nuit par la police polonaise pour identifier la victime sur une photo. "On y voyait des traces de coups, il était évident qu'il s'était battu. Son visage était ensanglanté, tuméfié. Il y avait une blessure à l'arme blanche", a-t-il raconté, confiant qu'il avait eu du mal à regarder l'image. "La police m'a dit qu'il y avait aussi une blessure par balle". La famille du conducteur est sous le choc.

Le camion vraisemblablement dérobé sur un chantier

D'après les éléments réunis dès lundi soir par la police, le camion, immatriculé en Pologne, avait vraisemblablement été dérobé sur un chantier. Le poids-lourd, au pare-brise détruit par les chocs, a été enlevé ce mardi matin.

Le scénario rappelle l’attentat du 14 juillet à Nice

Le scénario rappelle l'attentat du 14 juillet à Nice où 86 personnes ont trouvé la mort lorsqu'un poids lourd conduit par Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait foncé dans la foule venue assister au feu d'artifice de la fête nationale. L'organisation terroriste Etat islamique s'était attribuée la responsabilité du carnage.

Les réactions de solidarité se sont multipliées, alors que l'Europe est régulièrement la cible d'attentats revendiqués par des groupes djihadistes. "Les Français partagent le deuil des Allemands face à cette tragédie qui frappe toute l'Europe", a déclaré dans un communiqué le chef de l'Etat, exprimant "sa solidarité et sa compassion à la chancelière (allemande Angela) Merkel, au peuple allemand et aux familles". La Maison Blanche a condamné avec force "ce qui semble être une attaque terroriste".

La France connaît "un haut niveau de menace" terroriste

La France connaît "un haut niveau de menace" terroriste, mais a un plan de vigilance "particulièrement élevé aussi", a déclaré dans la matinée François Hollande, faisant part de sa "solidarité" et sa "compassion" avec l'Allemagne. "Nous avons un haut niveau de menace et nous avons un niveau et un plan de mobilisation et de vigilance particulièrement élevés aussi", a ainsi déclaré le chef de l'Etat à l'Elysée à l'issue d'un entretien avec le président du Sénégal Macky Sall.