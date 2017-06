Attentat de Londres : minute de silence mardi, la police a mené de nouvelles investigations dans la nuit

Une minute de silence sera respectée mardi dans tout le Royaume-Uni à 11h, en hommage aux victimes de l'attentat survenu samedi soir à Londres. La police a annoncé mardi matin avoir mené de nouvelles investigations dans la nuit.

Pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Londres samedi soir, une minute de silence sera respectée mardi à 11h dans tout le Royaume-Uni. Lundi déjà, des centaines de personnes se sont retrouvées en fin de journée dans les jardins de Potter Field, à côté de l'hôtel de ville de Londres, pour une veillée. Au cours d'une courte cérémonie, le maire travailliste de la capitale, Sadiq Khan, s'est présenté en "Britannique musulman patriote" et a dénoncé "l'idéologie perverse" des terroristes, parlant d'"actes répugnants". "Nous ne laisserons personne, pas même Donald Trump, diviser nos communautés", a déclaré l'élu à la BBC.

Deux Français toujours portés disparus

Sur Twitter le président américain avait accusé Sadiq Khan de prendre le terrorisme à la légère, avant de réitérer ses critiques lundi. Il a par ailleurs continué d'invoquer l'attentat de Londres pour défendre sa volonté de bloquer l'entrée des Etats-Unis aux ressortissants de certains pays musulmans, attisant les tensions avec le Royaume-uni.

Samedi soir, trois assaillants ont percuté des piétons à bord d'une camionnette blanche en fonçant dans la foule sur le London Bridge, avant d'abandonner leur véhicule et d'attaquer les passants à l'aide de couteaux dans le quartier voisin de Borough Market. L'attentat a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat Islamique. Parmi les sept morts figurent un Français et une Canadienne, et 36 blessés étaient toujours hospitalisés lundi soir, dont 18 dans un état critique. Deux Français sont par ailleurs toujours portés disparus, a précisé lundi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Dix suspects relâchés

La police britannique a indiqué mardi matin avoir mené de nouvelles investigations dans la nuit dans le secteur d'Ilford, dans l'est de Londres, sans procéder à aucune interpellation. Les autorités avaient révélé lundi l'identité de deux des trois auteurs de l'attentat : un Britannique de 27 ans né au Pakistan connu des services de police, et un homme de 30 ans, qui se présentait comme un binational marocain et libyen. Le commandant de l'unité antiterroriste Mark Rowley a précisé que le troisième complice était encore en cours d'identification.

Lundi soir, les dix personnes encore détenues dans le cadre de l'enquête ont été relâchées. Mark Rowley a rappelé que 500 enquêtes antiterroristes concernant 3.000 personnes restaient "actives" au Royaume-Uni et que cinq attentats avaient été déjoués depuis l'attaque perpétrée à Westminster le 22 mars, qui avait fait cinq morts. Un autre attentat, dans lequel 22 personnes avaient péri, avait visé Manchester le 22 mai.