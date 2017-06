Attentat de Londres | Vers un renforcement de la coopération européenne

Au lendemain de l'attentat de Londres, le troisième en Grande-Bretagne en trois mois, la question d'un renforcement de la coopération européenne pour mieux lutter contre le terrorisme devient urgente : les outils doivent être développés, notamment l'encadrement des contenus radicaux sur internet.

Ce nouvel attentat à Londres qui a fait sept morts dont un Français, troisième attaque en trois mois en Grande-Bretagne, ébranle à nouveau les autorités européennes et relance une question devenue prioritaire : quelles mesures faut-il mettre en place pour renforcer la lutte contre le terrorisme ?

Des outils à optimiser

Les réactions sont unanimes : malgré le Brexit, il faut renforcer la coopération européenne, c’est-à-dire l’échange de renseignements. Ça se fait déjà mais les outils actuels ne sont pas encore assez performants. Il y a bien eu quelques progrès notamment la création au sein d’Europol, l’agence de renseignement européenne, du Centre européen pour la lutte contre le terrorisme en janvier 2016, mais un an environ après son lancement, il est difficile d’évaluer les retombées.

Du côté d’Eurojust, l’unité de coopération judiciaire, un réseau judiciaire européen anti-cybercriminalité a été lancé il y a un mois, mais il s’agit davantage d’une aide aux gouvernements nationaux qu’un organe indépendant.

Des contenus à encadrer

La première ministre britannique Theresa May appelle quant à elle à revoir la réglementation sur internet : il faut réduire l'espace d'expression des extrémistes sur la toile, un message clair envoyé à Google, Facebook et autres géants du net, requête d’ailleurs déjà adressée au moment de l’attentat de Manchester par les dirigeants du G7.

Du côté de Bruxelles, une réunion sur ce point a eu lieu la semaine dernière : on entend trouver un juste équilibre entre la traque des fauteurs de trouble et de leurs modes de communication, tout en protégeant les données des citoyens européens lambda.

Des frontières à surveiller

La protection des frontières européennes sera également prise en compte. Certains réclament le renforcement de Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et garde-frontières : Emmanuel Macron propose par exemple de mobiliser 5.000 gardes-frontières supplémentaires, même si le système a déjà été consolidé ces six derniers mois.

D’autres voix rappellent que la plupart des actes terroristes sont menés par des ressortissants européens et que le retour d'Européens partis faire le djihad devient de plus en plus rare. Il n’empêche que la mise au point d’une défense européenne, avec des investissements communs, sera au cœur des réunions de la Commission européenne ce mercredi, chose encore impensable il y a quelques années.