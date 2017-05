Attentat de Manchester : le Royaume-Uni relève son niveau d'alerte terroriste, des militaires armés dans les rues

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mardi soir le relèvement du niveau d'alerte terroriste à son maximum, après l'attentat-suicide de Manchester. Des militaires armés vont patrouiller dans les rues. La possibilité d'une attaque imminente est envisagée par les autorités.

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mardi soir le renforcement du niveau d'alerte terroriste de "grave" à "critique" après l'attentat-suicide de Manchester commis par un étudiant d'origine libyenne, qui a fait 22 morts lundi soir. "Nous ne pouvons ignorer la possibilité qu'un groupe d'individus plus large soit lié à l'attentat de Manchester", a souligné Theresa May, qui a également annoncé le déploiement de l'armée pour épauler la police.

#ManchesterBombing - «Il est maintenant établi que le niveau d'alerte terroriste doit être monté, de grave à critique.» - Theresa May pic.twitter.com/fsntY7XUC1 — Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) May 23, 2017

Une attaque imminente envisagée

L'état d'alerte terroriste a été porté au niveau le plus élevé, qui signifie qu'une attaque est considérée comme imminente. Des soldats seront déployés en mission de surveillance sur des endroits fixes et pourraient aussi être envoyés pour patrouiller des gares ou des aéroports, des concerts et des événements sportifs.