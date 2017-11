Attentat de New York : les autorités enquêtent sur le profil de l'assaillant

Après l'attentat qui a fait huit morts et 11 blessés mardi à New York, les enquêteurs attendent de pouvoir interroger l'auteur présumé de l'attaque, pour l'heure encore hospitalisé. Selon les médias américains, il s'agit d'un Ouzbek résidant aux Etats-Unis depuis plusieurs années.

Plusieurs heures après l'attentat qui a fait huit morts, dont six étrangers, et onze blessés, à New-York mardi, on en sait un peu plus plus sur l'auteur de l'attaque à la camionnette. Selon plusieurs médias américains, il s'agit d'un homme de 29 ans originaire d'Ouzbékistan, arrivé aux Etats-Unis en 2010. Le New York Times précise qu'il avait "déjà été sous le radar" de la police.

Une lettre d'allégeance retrouvée dans le camion

L'homme bénéficiait du titre de séjour américain permanent, la "carte verte", et travaillait comme chauffeur pour Uber, a confirmé l'entreprise de VTC. Interpellé sur les lieux de l'attaque, il a été touché par balle et hospitalisé. Selon plusieurs médias, il a été opéré dans la soirée, et le FBI attend de pouvoir l'interroger.

Dans son véhicule, loué dans l'Etat du New-Jersey où il vit, l'assaillant présumé a laissé, selon CNN et le New York Times, un message d'allégeance au groupe terroriste Etat Islamique, ainsi que le drapeau de l'organisation. Plusieurs témoins ont indiqué qu'il avait crié "Allah Akhbar" en sortant du véhicule. Mais pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Le gouvernement a évoqué l'action d'un "loup solitaire".

Trump annonce un renforcement des contrôles

Le maire de New-York, Bill de Blasio, qui joue sa réélection dimanche, a déclaré que "c'est une journée très difficile pour New York" mais "nous allons vivre nos vies et n'allons pas laisser le terrorisme l'emporter", selon le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo. Le bilan s'élève à huit morts, dont cinq Argentins et une Belge, et onze blessés dans un état "sérieux" mais pas critique. La camionnette de l'assaillant a foncé sur une piste cyclable.

Bien qu'il n'y ait eu aucune revendication, le président Donald Trump a évoqué sans attendre Daech, et a annoncé un renforcement du contrôle des étrangers souhaitant entrer aux Etats-Unis. "Nous ne devons pas permettre à l'EI de revenir ou d'entrer dans notre pays après les avoirs vaincus au Moyen-Orient et ailleurs. Assez!" a-t-il déclaré sur Twitter. S'il s'avère que l'attaque est un attentat djihadiste, ce sera le premier d'une telle gravité depuis son arrivée à la Maison Blanche.