Attentat de Saint-Pétersbourg : huit arrestations, des milliers de Russes rendent hommage aux victimes

Huit personnes ont été arrêtées jeudi à Moscou et Saint-Pétersbourg, en lien avec l'attentat survenu lundi dans le métro de la deuxième ville de Russie, et des milliers de Russes se sont rassemblées dans les deux villes jeudi, en hommage aux victimes.

Six personnes ont été arrêtées à Saint-Pétersbourg jeudi, et deux à Moscou, "pour leur implication dans l'attentat" du métro de Saint-Pétersbourg, a annoncé le Comité d'enquête russe dans un communiqué. Un "engin explosif identique à celui découvert à la station Plochtchad Vosstaniïa du métro de Saint-Pétersbourg" a été saisi lors des perquisitions menées aux domiciles des suspects, ainsi que des armes à feu et des munitions.

Un engin explosif et des armes saisis chez les suspects

Les huit personnes arrêtées, dont les noms sont donnés dans le communiqué des autorités, portent des prénoms et noms venant d'Asie centrale. L'auteur présumé de l'attentat suicide était natif du Kirghizstan. Ses motivations demeurent inconnues mais le Comité d'enquête a indiqué mercredi examiner ses éventuels liens avec l'organisation terroriste État islamique, qui n'a pas revendiqué cette attaque.

10.000 personnes réunies à Moscou en mémoire des victimes de l'attentat

Trois jours après l'attentat qui a fait 13 morts, des milliers de Russes se sont réunis pour rendre hommage aux victimes. Environ 10.000 personnes se sont rassemblées dans le centre de Moscou pour déposer des fleurs en hommage aux victimes, selon une journaliste de l'AFP sur place. À Saint-Pétersbourg, plusieurs milliers de personnes se sont aussi retrouvée devant la station de métro où la rame visée par l'attentat s'était arrêtée après l'explosion de la bombe, a constaté une autre journaliste de l'AFP.