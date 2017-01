Attentat en Turquie : pour Nécati, un Franco-turc habitant à Terrasson, "ça aurait pu être nous ou nos amis"

L'auteur de l'attentat à Istanbul la nuit du réveillon est toujours recherché. L'homme, déguisé en Père Noël, a ouvert le feu dans une célèbre boîte de nuit de la ville turque. 39 personnes sont mortes, 65 autres ont été blessées. Nécati, Franco-turc de Terrasson-Lavilledieu, est horrifié.

Pour Nécati, le réveil a été très dur. Ce Franco-turc, qui habite à Terrasson-Lavilledieu, est sous le choc. Son pays d'origine, la Turquie, a été la cible d'un attentat dans la nuit du 31 au 1er janvier.

Au moins 39 morts et 65 blessés

Un homme, déguisé en Père Noël, a mitraillé des fêtards dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul. Il y a au moins 39 morts et 65 blessés, dont trois Français. L'assaillant lui est toujours activement recherché par la police turque.

Pour Nécati, c'est un véritable drame. "Ça nous touche comme si c'était en France, ça nous fait pareil, glisse le jeune homme. Ce que je ressens, c'est vraiment l'injustice".

Ça pouvait être nous, ça pouvait être des amis à nous si ils étaient partis faire la fête" - Nécati

"Ça aurait pu être n'importe qui, si on est au mauvais endroit au mauvais moment et bien ça y est quoi, s'agace Nécati. Moi, j'ai une bonne amie qui était partie en Turquie pour le 31 et elle était juste à côté de la discothèque, elle aurait pu mourir."

La première chose que s'est dite Nécati en apprenant la nouvelle, c'est "encore". "Quand on entend qu'il y a eu des attentats, on se dit "fais chier ça va s’arrêter quand ?, explique Nécati. Aujourd'hui, c'est la Turquie mais il y'en a eu en Allemagne, en France, c'est vraiment pénible".

Mais ce dimanche matin, c'est avant tout l'incompréhension qui domine dans l'esprit de Nécati. "Je ne comprends pas pourquoi on fait péter des bombes, pourquoi on fait des fusillades ! Je ne comprends vraiment pas..." , soupire cet habitant de Terrasson-Lavilledieu.