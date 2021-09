Attentats du 11-Septembre : "J'ai cru que c'était la guerre", témoigne Marc Feldman, directeur de l'ONB

Ce samedi, les Etats-Unis commémorent les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001 qui ont couté la vie à près de 3.000 personnes, bouleversant à jamais l'ordre mondial. Le New-Yorkais Marc Feldman, directeur de l'Orchestre national, témoignage sur France Bleu Armorique ce vendredi.

A la veille des commémorations des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, on donne la parole à Marc Feldman, New-Yorkais vivant à Rennes et directeur de l'Orchestre National de Bretagne. Ce jour-là, Marc Feldman se souvient : "J'étais à Paris en train de travailler dans mon appartement, et j'ai eu un coup de téléphone d'un ami. J'ai alors allumé la télévision et j'ai vu le deuxième avion percuter la deuxième tour" du World Trade Center à New-York.

Le New Yorkais a d'abord cru à un accident, mais après le deuxième avion, "je me suis dit que c'était la guerre, c'était horrible".

Inquiet pour ses proches

Marc Feldman essaye alors de joindre sa sœur qui vit à New York. Après plusieurs essais infructueux, le directeur de l'ONB arrive enfin à la joindre. "Elle regardait les bâtiments car elle habitait un appartement face du World Trade Center, et là elle a vu les deux tours s'écrouler, quelque part j'étais avec elle là-bas". Pendant quatre ou cinq jours, Marc Feldman se souvient avoir été dans un état de choc, "je ne suis pas sorti de chez moi".

Il n'a pas reconnu sa ville quand il y est retourné quelques mois plus tard. Un an après, il a participé à l'Orchestre de la paix, qui mélange toutes les confessions et toutes les origines. Pour les commémorations des un an des attentat, "on a joué à l'Unesco à Paris" raconte l'Américain.

"Ça a changé ma vie", explique alors Marc Felman. Avoir joué avec l'orchestre de la paix l'a finalement mené à la direction de l'orchestre national de Bretagne.