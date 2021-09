Attentats du 11-Septembre : "J'essaie de ne pas y penser" confie un pâtissier nancéien installé à New-York

Il y a 20 ans jour pour jour, les attaques terroristes sur les tours jumelles à New-York, au Pentagone et en Pennsylvanie faisaient près de 3 000 victimes. Attaques dont avait témoigné à l'époque sur France Bleu Lorraine Laurent Dupal. Ce pâtissier, Nancéien d'origine, est installé à New-York depuis 1992. Il travaillait à Manhattan alors.

Aujourd'hui, Laurent Dupal préfère tourner la page. "J'essaie de ne pas y penser du tout. Evidemment cela touche énormément de gens qu'on connaît, il y a toujours des retours de mémoire sur ce qui s'est passé. Mais avec la famille, le moins on en parle, le mieux on se porte", confie-t-il.

Les mauvais souvenirs restent derrière, on les enterre. Il faut penser à l'avenir et pas au passé, surtout les mauvais moments - Laurent Dupal

Lassé de voir de très nombreux documentaires et films sur "Nine eleven", Laurent Dupal préfère s'éloigner des commémorations ce week-end. "Je pars à la campagne dans ma ferme m'occuper de mes chevaux et de mes poulets et regarder la nature comment elle pousse. C'est ça la beauté de la vie, ce n'est pas de se morfondre". Laurent Dupal ajoute : "Je n'ai jamais compris pourquoi on fait des anniversaires sur ce genre de truc".