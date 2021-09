Attentats du 11-Septembre : vingt ans après, les photos les plus marquantes

L'Amérique commémore ce samedi les attentats jihadistes du 11 septembre 2001, qui ont provoqué la mort de 2.977 personnes et bouleversé le début du XXIe siècle. Nous avons sélectionné quelques-uns des clichés les plus marquants de cette funeste journée.

Il y a tout juste 20 ans, le matin du mardi 11 septembre 2001, les Etats-Unis sont la cible d'une attaque coordonnée et minutieusement préparée par l'organisation jihadiste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Elle frappe New York et le Pentagone près de Washington, symboles de la puissance économique et militaire de l'Amérique. Ces attentats auront causé la mort de 2.977 personnes, en tout.

Un 20e anniversaire dont la douleur, l'émotion des survivants, familles de victimes et témoins de l'époque restent extrêmement vives. Mais, en l'espace de deux décennies et d'une génération, ce cataclysme appartient aussi désormais à l'Histoire et les jeunes américains de 2021 n'en ont parfois qu'une conscience partielle, relèvent des experts. D'où la nécessité d'entretenir ce devoir de mémoire, notamment grâce aux images les plus marquantes de cette journée dramatique.