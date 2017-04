Attentats en Egypte : la douleur des Chrétiens d'Orient réfugiés en Dordogne

Les attentats dans deux églises en Egypte bouleversent la communauté des Chrétiens d'Orient. Marleen, Alaa et leurs cinq enfants, réfugiés en Dordogne, racontent comment ils ont appris le drame en rentrant de la messe.

C'était le dimanche des Rameaux. Comme tous les dimanches, Marleen, Alaa et leurs cinq enfants étaient à la messe à Excideuil. Cette famille de Chrétiens d'Orient est réfugiée en Dordogne depuis janvier 2016. Persécutés par l'Etat Islamique, ces Irakiens de la banlieue de Mossoul ont trouvé refuge dans le petit village de Génis au Nord de la Dordogne.

Et ce dimanche, après la messe, ils ont découvert l'horreur. Très en lien avec leurs proches grâce aux réseaux sociaux, l'information s'est propagée comme une traînée de poudre : des attentats à la bombe ont été perpétrés dans deux églises de la communauté copte à Alexandrie et Tanta Egypte. Le bilan est très lourd : au moins 78 morts et plus de cent blessés.

Ce drame fait évidement écho pour ces Chrétiens d'Orient qui ont quitté l’Irak, persécutés notamment en raison de leur religion.

Je suis contre ça, les attentats terroristes ciblant les Chrétiens

— Alaa, père de famille irakien et chrétien

"Choqué" par les événements, le père de famille se dit "solidaire" du peuple chrétien en Egypte. "En Irak, après la messe des Rameaux, tout le monde se met à danser", raconte Alaa. Une joie de vie qui contraste totalement avec l'horreur vécue par les Egyptiens et qui démontre l'importance de la semaine Sainte pour les Chrétiens d'Orient.