Attentats en Espagne : le signalement d'une Kangoo blanche liée aux attaques transmis à la France

Les policiers espagnols ont transmis à la France le signalement d'une Kangoo blanche de location, qui serait liée aux attaques de jeudi et vendredi, qui ont fait 14 morts et plus d'une centaine de blessés à Barcelone et Cambrils.

Les policiers espagnols ont transmis, ce vendredi, aux autorités françaises le signalement d’une Kangoo blanche dans le cadre de l'enquête sur les attentats qui ont fait 14 morts et plus d'une centaine de blessés à Barcelone et Cambrils. "Les enquêteurs espagnols ont fait un signalement aux autorités françaises sur ce véhicule en lien avec les attentats", a indiqué une source policière à l'AFP. Le véhicule pourrait avoir passé la frontière franco-espagnole, mais rien ne permet de confirmer qu'il se trouve sur le territoire français. D'après franceinfo, il s'agit d'un utilitaire de location.

Le conducteur de la camionnette de Barcelone toujours recherché

Le signalement du véhicule a été transmis ces dernières 24 heures à tous les services de police français pour tenter de retrouver la voiture et d'interpeller son conducteur et d'éventuels passagers. Le conducteur de la camionnette qui a fauché des passants sur les Ramblas, à Barcelone, n'a toujours pas été identifié par la police, a indiqué ce vendredi le porte-parole de la police catalane, démentant des informations de presse qui affirmaient qu'il avait été tué.