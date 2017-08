VIDÉOS - Attentats en Espagne : minute de silence en hommage aux victimes à Barcelone

Les Espagnols ont respecté une minute de silence ce vendredi à midi sur la Place de Catalogne à Barcelone, en hommage aux victimes des attentats qui ont frappé la région catalane jeudi, faisant quatorze morts et une centaine de blessés.

Une minute de silence, suivie de longs applaudissements, a été observée ce vendredi sur la Place de Catalogne à Barcelone en hommage aux victimes des attentats perpétrés jeudi dans la région catalane. Le chef du gouvernement Mariano Rajoy et le Roi Felipe étaient présents sur place. On pouvait entendre la foule scander "No tenemos miedo", comprendre "Nous n'avons pas peur".

Applaudissements et recueillements

À midi, l'Espagne toute entière a respecté une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de #Barcelonepic.twitter.com/y68Gr9eiLB — BFMTV (@BFMTV) August 18, 2017

Silencis i aplaudiments a la pl. Catalunya de Barcelona. pic.twitter.com/UXQbwn3eKf — Calogero (@calcosares) August 18, 2017

Les citoyens étaient nombreux à se rendre à cet hommage qui s'est déroulé à midi sur la Place de Catalogne, une place qui se trouve à proximité de l'artère frappée par l'attentat. Les citoyens ont commencé à se rassembler à partir de 10 heures et certains ont pu déposer des bougies et des fleurs lorsque la place est devenue accessible aux piétons.

Des mesures de sécurité ont été prises par les autorités espagnoles en marge de ce rassemblement. Quelques heures avant la minute de silence, des consignes ont été diffusées sur les réseaux sociaux, elles appelaient à ne pas se rendre sur la place avec un sac à dos ou un gros sac à main. Des contrôles de sécurité ont également été mis en place.

Si aneu a la concentració de Pça Catalunya:

- accediu a peu

- no porteu motxilles o bosses grans

- es faran controls de seguretat previs — Mossos (@mossos) August 18, 2017

En tout, 14 personnes sont mortes dans les attaques, et une centaine sont blessées. Un bilan qui s'est alourdit ce vendredi matin suite au décès d'une femme blessée par le véhicule-bélier qui a foncé dans la foule dans la nuit de jeudi à vendredi à Cambrils. Dans l'attentat commis dans la station balnéaire située à 120 kilomètres de Barcelone, on dénombre six blessés, dont un policier. Les cinq occupants de la voiture ont été tués, ont annoncé les Mossos d'Esquadra, la police régionale de Catalogne.

Les victimes de l'attaque de Barcelone sont au moins de 24 nationalités différentes, selon les services espagnols de protection civile. 26 Français ont été blessés dans ce même attentat, a indiqué ce vendredi matin le ministère des Affaires étrangères.

Plusieurs vagues d'applaudissements entrecoupées de longs silences sur la plaza catalunya #Barcelonepic.twitter.com/mPvhHRb4cG — Sébastien Billard (@SebBillard) August 18, 2017

