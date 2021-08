Au Havre, des Afghans inquiets pour leur famille

Depuis quelques jours l'AHSETI (Association Havraise de solidarité et d'échanges avec tous les immigrés) est submergée par les demandes urgentes. Depuis que Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, est tombée aux mains des Talibans le 15 août. L'association Havraise gère 14 dossiers de réfugiés afghans qui ont entamé il y a plusieurs années déjà la procédure de rapatriement pour leurs familles mais avec ce changement de régime, ces Afghans présents au Havre sont plus qu'inquiets pour leurs proches restés là bas.

L'inquiétude et la peur des hommes Afghans

Asmatulla est en France depuis 2015, la demande pour faire venir sa famille date de 2019. D'habitude les dossiers de ce type prennent une bonne année avant d'être traité par l'OFPRA , l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides, mais là il y a eu la pandémie qui a rajouté une année de procédure et désormais la crise à Kaboul où se trouve sa famille :

Hier, j'ai appelé 4 fois, c'est pas passé."

"Je n'ai pas compris ce qu'on va faire maintenant..." explique désespéré Asmatulla, qui s'en remet à Francis Lecomte de l'ASHETI. Lui est en communication régulière avec le député Jean-Paul Lecoq, membre de la commission des affaires étrangères qui essaye de faire avancer les dossiers à Paris. D'autant que cet homme a son statut de réfugié et que faire venir sa famille est un droit rappelle Francis Lecomte.

Dans des situations de crise comme ça, ça devrait s'accélérer"

"Sur le site de l'OFPRA c'est marqué unité de la famille, pour protéger une personne il faut que sa famille soit aussi protéger" tient à rappeler le bénévole.

Asmatulla a les mains qui tremblent quand il montre sur son portable ses dernières communications avec sa famille. Ses trois enfants sont morts il y a plusieurs années lors d'un bombardement, le plafond de leur chambre leur ai tombé dessus. Alors sa femme, sa mère, sa soeur et son frère c'est tout ce qui lui reste. Il est inquiet pour eux et surtout pour sa femme :

Toute la journée elle reste à la maison, quelqu'un l'a aidé a sortir mais elle a été tapée."

Il ne sait même pas si les 400€ qu'il a envoyé récemment ont pu arriver. Avec la fermeture des consulats et ambassades, désormais leurs demandes de visas sont en attente en Iran et en Inde.

Des procédures à reprendre à zéro

L'association Havraise gère 14 dossiers similaires à celui d'Asmatulla. Francis Lecomte espère que celui de Djawad passera en priorité dans les heures à venir. La femme de Djawad et leurs six enfants devaient récupérer leurs visas pour venir en France, ce jeudi à Islamabad au Pakistan mais aujourd'hui impossible de s'y rendre. Cela fait deux ans que la procédure était lancée. En juin 2019, le dossier avait été déposé au Pakistan puisque le consulat Français en Afghanistan est fermé depuis quatre ans explique Francis Lecomte. A chaque fois la femme de Djawad devait se rendre, accompagnée d'un homme, au Pakistan pour faire avancer son dossier, ce qui a évidemment un coût financier pour la famille. Désormais comme l'Afghanistan est en plein chaos, tout le dossier doit être renvoyé soit en Inde soit en Iran mais le bénévole alerte "que vont devenir ces femmes et ces enfants qui sont livrés à eux-même là-bas ?"