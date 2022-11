Au large de la Corse, l'Ocean Viking en direction de Toulon ?

La Corse sera-t-elle la prochaine Lampedusa ? La position de l'Italie qui referme drastiquement ses ports pour l'accueil des réfugiés migratoires pourrait placer l'île aux avant-postes. Les présidents de l'exécutif et de l'assemblée ont renouvelé leur proposition de faire de Bastia un port sûr pour l'Ocean Viking.

ⓘ Publicité

« Je considère qu’il y a des gens en détresse. On a un devoir : C’est celui de les aider » estime Marie-Antoine Maupertuis, la présidente de l’Assemblée de Corse. « L’Ocean Viking a demandé à pouvoir accoster dans un port défini comme "sûr". Comme il me semble que tout le monde est bien frileux pour accueillir ce navire, c’est la moindre des choses de faire cette proposition conformément à nos valeurs, au moins pour qu’il puisse trouver un port d’attache et que des équipes médicales puissent monter à bord ».

"La Corse ne bénéficie pas de structures d’accueil spécifiques"

Et d’ajouter : « La Corse ne bénéficie pas de structures d’accueil spécifiques aux migrants de ce type. J’ai souvent des discussions à l’échelle européenne, au comité des régions et encore récemment concernant les migrants ukrainiens, il a fallu répartir à un moment donné la difficulté, ou au moins accompagner les pays premiers receveurs, cela paraît évident, il y a une solidarité européenne qui doit jouer. On ne peut pas demander à l’Italie ou à la Grèce de tout faire… ».

Ce matin, le Ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a réaffirmé que « la règle européenne, c'est que le bateau doit débarquer dans le port le plus proche, qui est un port italien, les Italiens doivent donc respecter la règle européenne ».

« Si l'on commence à dévier à cette règle-là, il n'y a plus de solidarité possible, il n'y a plus de gestion efficace des flux migratoires », a estimé Bruno Le Maire. « Cela n'exclut pas de faire preuve d'humanité […] mais si nous avons défini des règles, c'est pour qu'elles soient appliquées", a-t-il souligné.

Toulon devrait être le port sûr de l'Ocean Viking

Les mêmes difficultés avaient surgi en 2018 avec la crise du navire Aquarius et ses 629 migrants que se proposaient d'accueillir les élus corses et qui avaient finalement accosté en Espagne. La préfecture avait rappelé que l'île ne disposait pas d'une plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile.

Le sort de l'Ocean Viking qui croisait, hier soir, au large de la Sardaigne est désormais entre les mains du président de la République.

Hier, des négociations de la dernière chance avaient lieu au niveau de la commission européenne.

Elle appelle au débarquement immédiat et demande que l'Italie applique le droit.

Toulon devrait être le port sûr de l'Ocean Viking. C'est dans le Var que les 234 migrants bloqués depuis 20 jours seraient pris en charge. À moins que le navire ne connaisse une avarie en remontant le canal de Corse et doive accoster en urgence.