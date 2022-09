Au Luxembourg, un concours de robots pour conquérir les richesses de la Lune

Cette finale organisée par l’Agence spatiale européenne (ESA) et le Centre européen d’innovation en matière de ressources spatiales (ESRIC) a permis à des ingénieurs de soumettre des prototypes de véhicules capables de prospecter des ressources sur la Lune. Le Luxembourg est un petit pays en terme de superficie mais c'est un géant de l'exploration spatiale, de très loin le 1er contributeur de l'agence spatiale européenne. Samedi 9 septembre les 5 finalistes ont achevé ce challenge sur lequel ils travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs mois. Pour fêter l'événement Mathias Maurer l'astronaute Sarrois était présent.

Matthias Maurer l'astronaute Sarrois avec les équipes en composition et le personnel de l'ESA © Radio France - Alexandre Mottot

Des Robots très différents

Certains roulent et d'autres marches sur le modèles des robots chiens. Les machines sont en tout cas toutes programmées pour tenter de discerner certains éléments minéraux jugés essentiels. Michelle Faragalli est chef des technologies dans la start up Mission Control Space Services. Son équipe au Canada participe au concours en virtuel. Il n'a aucune information sur les emplacements des richesses à retrouver, mais son ambition reste de trouver de l'eau sur la Lune, de l'eau afin d'y pérenniser la présence humaine. Equipée de roues sa machine envoie des donnés et des relevés "pour gagner il faut surtout que les machines soient capables d'établir des plans de présence des éléments recherchés" assure-t-il.

Son robot est contrôlé par une simple connexion internet mais son atout principal c'est de la capacité d'analyse grâce à une Intelligence artificielle qui identifie les ressources, mais qui évite aussi les délais de latence entre l'ordre et l'exécution de cet ordre. "on n'aime pas jouer à un jeu vidéo si on met 5 secondes à obtenir un effet".

"L'objectif c'est de faire venir les entreprises sur la Lune"

Robot "dingo" mis au point par l'équipe "Glimpse" de l'Université de Zurich © Radio France - Alexandre Mottot

Une machine différente pour le SNT de l'Université de Luxembourg, eux ont choisi d'associer entre eux plusieurs machines, une petite très mobile et une plus grande, des "Leo Rover". Pour le challenge ils ont réussi à retrouver du Titane et l'ilménite, une espèce minérale constituée d'un oxyde de fer et de titane. Son atout c'est la réalisation d'un nuage de points de relevé pour constituer un plan en 3D. Selon Gabriel Garcia l'enjeu n'est plus seulement scientifique, l'idée c'est de faire venir des industriels sur la lune pour transformer les ressources en métal, qui serait fait sur place. Inutile donc de faire revenir les minerais sur Terre, la Lune devient alors la base avancée vers le reste de l'espace.

De l'exploration spatiale à l'exploitation spatiale

Dans l'ancien bassin sidérurgique d'Esch sur Alzette, les immenses hauts fourneaux rappellent les enjeux industriels en présence. "il n'y aura pas de haut fourneaux sur la Lune" prévient Matthias Maurer en souriant. Mais il y aura des systèmes industriels pour transformer les ressources directement sur place de façon moins polluantes que par le passé. Son idée est d'éviter les dérives irréversibles en matières de pollution telles qu'on pu les connaître le Luxembourg, la Lorraine ou la Sarre.

Un souci confirmé par Elodie Viau, directrice des télécommunications et des applications à l'Agence Spatiale Européennes. L'exploitation se fera dans la modération et avec une éthique accrue. Du reste les européennes ne sont pas les seuls à lever les yeux en direction de la Lune, les autres nations spatiales nourrissent de leurs côté de semblables ambitions. Le ministre Luxembourgeois du travail Dan Kersch est venu remplacer le ministre de l'économie. Une façon de signifier l'importance des enjeux du passage de l'exploration à l'exploitation spatiale pour le grand Duché. Le ministre rappelle qu'il est originaire d'Esch et que les hauts fourneaux sont les paysages de son enfance. En tout cas à ses yeux les promesses conjointes de l'industrie et de la science valent les investissements colossaux consentis par le grand Duché.

L'exploitation a déjà commencé, les américains ont réussi à extraire de l'oxygène de Mars. Matthias Link le directeur de l'Agence Spatiale Luxembourgeoise explique que des chercheurs de l'ESA et l'ESRIC (Centre européen d'innovation en matière de ressources spatiales) travaillent eux sur l'extraction de l'oxygène à base de régolite lunaire, de la roche riche en sodium, magnésium, titane, ou fer… dont les échantillons rapportés sur Terre prouvent que l'élément majoritaire est l'oxygène, aux alentours de 45 %.

Les robots ouvrent donc une voie, avant l'installation pérenne des humains sur la Lune. Mathias Maurer l'astronaute sarrois se porte volontaire pour les futures missions lunaires. Une présence d'un mois (pas plus à cause des rayonnements) serait la continuité des exploration au moyens de robots.

Quant au vainqueur du concours, les données sont en cours d'évaluation avant de déterminer le gagnant.