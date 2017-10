Au moins 300 personnes tuées dans un attentat à Mogadiscio, en Somalie

Un attentat au camion piégé a fait au moins 300 morts et 300 blessés, samedi à Mogadiscio, en Somalie, selon le dernier bilan annoncé lundi matin. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée.

C'est l'attentat le plus meurtrier jamais survenu en Somalie : ce samedi, un camion piégé a fait au moins 300 morts et 300 blessés à Mogadiscio, selon le chef des services ambulanciers ce lundi matin. Un peu plus tôt, un bilan communiqué par le ministère de l'Information évoquait un bilan de 276 personnes.

Samedi après-midi, dans un quartier très commercial de la capitale somalienne connu pour ses magasins et ses hôtels. L'explosion s'est produite devant un hôtel connu, le Safari. "Cent onze victimes ont été enterrées par leurs proches, alors que le gouvernement local à Mogadiscio a respectueusement enterré les autres", affirme le ministère. "Il y aura un deuil national et des prières pour les victimes dans les jours à venir", ajoute le communiqué.

L'attentat non revendiqué

L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée, même si les autorités accusent les islamistes shebab, liés à Al-Qaïda, très actifs dans les alentours de Mogadiscio. Cependant, les hôtels le plus souvent visés par les shebab sont des lieux où résident des responsables officiels, ce qui n'était pas le cas de l'hôtel Safari.

Jusqu'à présent, le précédent attentat le plus meurtrier en Somalie avait fait 82 morts et 120 blessés, en octobre 2011, devant un complexe ministériel.