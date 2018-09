Un attentat contre un défilé militaire à Ahvaz dans le sud-ouest de l’Iran ce samedi matin a fait au moins 29 morts et 57 blessés. Il y aurait des civils parmi les victimes, dont des femmes et des enfants. L’attaque a eu lieu vers 9h dans la capitale de la province, peuplée majoritairement d’Arabes selon l’agence officielle Isna. Plusieurs hommes armés ont ouvert le feu sur les militaires et sur la foule.

Selon les autorités, deux des terroristes ont été tués et deux autres ont été arrêtés. L’attentat a été revendiqué par l’Etat islamique.

Un climat tendu entre l'Iran et les Etats-Unis

Le président Hassan Rohani a promis une réponse terrible. Téhéran accuse un "régime étranger" soutenu par Washington d'être derrière l'attentat. Les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis sont très fortes. Ces derniers prévoient d’intensifier leurs sanctions contre la République islamique.

Le Khouzestan est l’une des régions de l’Irak la plus touchée par les combats durant la guerre entre l’Iran et l’Irak. Il y a un peu plus d’un an, le 7 juin 2017, des hommes armés et des kamikazes avaient attaqué le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran. 17 morts et des dizaines de blessés