Au moins 44 morts dans une bousculade géante lors d'un pèlerinage juif en Israël

Le plus grand rassemblement organisé en Israël depuis le début de la pandémie a tourné au drame dans la nuit de jeudi à vendredi : au moins 44 personnes sont mortes lors d'une bousculade géante, pendant un pèlerinage annuel orthodoxe, selon des secouristes et des sources hospitalières. La tragédie s'est produite dans le nord du pays, au mont Méron. Des dizaines de milliers de personnes participaient à ce pèlerinage annuel à l'occasion de la fête juive de Lag Baomer, autour du tombeau présumé de Rabbi Shimon Bar Yochaï, un talmudiste auquel on attribue la rédaction du Zohar, ouvrage central de la mystique juive. Selon les chiffres du Magen David Adom, l'équivalent de la Croix Rouge en Israël, au moins 150 personnes ont été blessées et prises en charge selon les derniers chiffres.

Bousculade géante

Les circonstances exactes de la cohue ne sont pas claires ce vendredi. Sur place, les secouristes ont d'abord évoqué l'effondrement de gradins, avant de parler "d'une bousculade géante". Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent une procession qui fend une foule très compacte et s'approche d'une structure métallique où des religieux se tiennent debout aux abords d'un feu.

Un secouriste sur place témoigne avoir vu des "hommes écrasés" et perdre conscience". Des dizaines de corps ont été évacués : des hélicoptères ont été déployés pour évacuer les victimes dans des hôpitaux situés dans deux villes au nord du pays, mais aussi vers Jérusalem ou Tel-Aviv. Dans la matinée, la situation restait tendue, des pèlerins invectivaient les forces de l'ordre sur place.

Le Premier ministre appelle la population à "prier pour sauver les blessés"

Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, a réagi dans la nuit. "Énorme désastre au Mont Méron", a-t-il tweeté en hébreu. Il appelle la population "à prier pour sauver les blessés". Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, s'est aussi exprimé : "Israël tout entier prie pour la guérison des survivants".