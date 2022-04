Au Royal Palace de Kirrwiller, le patron offre le gîte et le couvert aux familles d'artistes ukrainiens

En plus de 40 jours de guerre, 2670 réfugiés ukrainiens sont arrivés dans le département du Bas-Rhin en Alsace. Ils sont logés dans des hébergements collectifs, ou chez l'habitant.

A Kirrwiller, petit village de 500 habitants, le patron du Royal Palace a lui décidé de loger et de nourrir gratuitement les familles de ses artistes ukrainiens. Ce music hall est l'un des plus grands de France. Et pour son patron, Pierre Meyer, il était évident de faire preuve de solidarité.

"Ici au Royal Palace nous avons toujours eu des Ukrainiens. Il y a quatre ou cinq danseurs, plus les numéros d'attraction. Donc on a une dizaine d'Ukrainiens. Tous ont ramené les familles, les enfants pour être en sécurité. Il fallait bien un endroit pour les accueillir. Pour nous c'est important qu'ils se sentent bien, qu'ils soient bien protégés. On les accueille bien sûr à bras ouverts" dit-il.

Pierre Meyer leur offre donc le gîte et le couvert. Il a aussi par exemple proposer un nouveau contrat à une chanteuse ukrainienne, qui était repartie chez elle, pour l'aider à se mettre à l'abri. Ania n'a pas hésité une seconde.

"Je suis restée deux semaines sous les bombardements. Et quand les forces russes ont commencé à s'approcher de ma maison, quand on a compris que tout allait très mal, on a pris la décision avec ma mère d'évacuer. Du coup, au moment où on a dû s'enfuir de la maison, c'est à ce moment là, au moment où je m'enfuyais que Monsieur Meyer m'a proposé de l'aide et un travail ici. Pour moi c'était un tel cadeau du destin, une chance" dit la jeune femme.

L'une des salles de spectacle du music hall de Kirrwiller © Radio France - Antoine Balandra

Dans la petite maison qui sert de logement aux artistes, derrière la scène, c'est un acrobate ukrainien qui a pu faire venir sa mère. Svetlana est donc arrivée de la région de Dnipropetrovsk. "Mon fils vit ici, et moi je n'avais plus de proches sur place. J'étais seule. Alors quand ont commencé ces événements, ces explosions, ces sirènes, j'ai eu peur honnêtement de rester seule. Et je suis donc venue chez mon fils. J'avais un merveilleux travail, je travaillais aussi dans un théâtre, j'étais technicienne de scène. Cela me plaisait beaucoup, il a fallu tout jeter, et partir. C'est très décevant. J'aime beaucoup l'Ukraine, nous souffrons beaucoup. Je suis née là bas. J'y ai grandi. Tout es très compliqué, mais maintenant je voudrais vraiment rester ici" dit-elle, alors qu'elle occupe désormais une chambre à quelques mètres de celle de son fils.

Soirée caritative pour la Croix-Rouge

Dans les coulisses, Alla, une danseuse du music hall présente depuis près de 11 ans termine de se maquiller. Sa mère a annulé un billet retour pour l'Ukraine, alors qu'elle était en vacances en France, lorsque la guerre a éclaté. Mais son frère de 24 ans est toujours sur place, incorporé dans l'armée ukrainienne.

"Il nous appelle une fois tous les trois jours. Et il ne peut pratiquement rien dire. Nous ne savons rien, il demande simplement que l'on prie. Je sais quand même qu'il y a quelques jours, il a perdu des camarades, des amis. Quand une bombe est tombée sur un bâtiment, 40 personnes sont mortes sous ses yeux. Il a vu des petits enfants dont les bras avaient été arrachés. Mon âme me fait mal maintenant, très fort... Surtout pour mes amis qui sont restés là bas. Et je me sens mal, paradoxalement parce que tout va bien pour nous ici. D'ailleurs depuis le 24 février, nous ne dormons plus, la vie n'est plus la même qu'avant. Alors j'imagine que je danse pour eux, cela m'aide. Au départ, c'était devenu difficile pour moi de sourire sur scène. Quand il faut sourire et que je comprends ce qu'il se passe dans ma patrie que j'aime tant, c'est très dur. Alors j'imagine que je danse pour eux..." conclue la jeune femme.

Désormais, une vingtaine d'Ukrainiens vivent dans ou autour du music hall de Kirrwiller.

La semaine dernière, les artistes et les salariés ont assuré un spectacle bénévolement pour l'Ukraine. La soirée a permis de récolter 17.000 euros remis à la Croix-Rouge.